Запад Украины может стать основным хранилищем газа из США, — Atlantic Council

Подземные газохранилища на западе Украины могут стать ключевым распределительным центром для американского СПГ в Центральной и Восточной Европе.

Украина может стать для Вашингтона не только покупателем газа, но и главным хранилищем на востоке Европы. Аналитики Atlantic Council обращают внимание именно на запад страны, ведь там расположено большинство украинских подземных хранилищ вместимостью более 30 млрд кубометров — крупнейших на континенте. Хранилища на западе залегают на глубинах, которые защищают их от российских авиаударов, и расположены вблизи границы с ЕС.

В прошлом году удары РФ уничтожили до 60 % украинской добычи газа, и "Нафтогаз" открыл четыре канала поставок СПГ из США — через терминалы в Свиноуйске, Клайпеде, немецком Мукране и греческой Ревитуссе. Если за весь 2025 год Украина заключила контракты на поставку около 456 млн кубометров американского СПГ, то только за первый квартал 2026-го — уже 381 млн.

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Инициатива объединяет 13 стран ЕС от Балтики до Адриатики и Черного моря. Украина могла бы привнести в нее то, чего ей не хватало, — крупного партнера по хранению, способного принимать и перераспределять американский газ.

Для Европы, на долю которой в этом году придется примерно две трети импорта СПГ из США, это шанс окончательно закрепить отказ от российского топлива. В то же время авторы анализа предупреждают, что прогресс не гарантирован и будет зависеть от постоянного участия американских институтов.

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