Захід України може стати головним сховищем для газу США, – Atlantic Council

Підземні газові сховища на заході України можуть перетворитися на ключовий розподільчий центр для американського СПГ у Центральній та Східній Європі.

Україна може стати для Вашингтона не лише покупцем газу, а й головним сховищем на сході Європи. Аналітики Atlantic Council звертають увагу саме на захід країни, адже там розташована більшість українських підземних сховищ місткістю понад 30 млрд кубометрів – найбільших на континенті. Сховища на заході залягають на глибинах, які захищають їх від російських авіаударів, і розташовані поблизу кордону з ЄС.

Торік удари РФ знищили до 60% українського газовидобутку, і "Нафтогаз" відкрив чотири шлюзи для СПГ зі США – через термінали у Свіноуйсьці, Клайпеді, німецькому Мукрані та грецькій Ревітуссі. Якщо за весь 2025 рік Україна законтрактувала близько 456 млн кубометрів американського СПГ, то лише за перший квартал 2026-го – уже 381 млн.

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Ініціатива об'єднує 13 держав ЄС від Балтики до Адріатики та Чорного моря. Україна дала б їй те, чого бракувало – великого партнера зі зберігання, здатного приймати й перерозподіляти американський газ.

Для Європи, яка цього року вийде приблизно на дві третини імпорту СПГ зі США, це шанс остаточно закріпити відмову від російського палива. Водночас автори аналізу застерігають, що прогрес не гарантований і залежатиме від постійної участі американських інституцій.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп повідомив про прогрес у підготовці до створення бази армії США в Польщі й заявив журналістам, що американський контингент може з'явитися там уже найближчим часом.

Крім того, ми писали, що США перекинуть спеціалізовану групу морської піхоти в регіон Балтійського моря для підтримки місії НАТО Baltic Sentry.