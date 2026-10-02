Атаки на дата-центры бьют по кошелькам: что ждет тарифы на интернет, — Минцифры

Украинцев могут ожидать более высокие счета за интернет и мобильную связь. В Минцифры подчеркивают, что дело не в аппетитах компаний, а в расходах на восстановление сетей после российских ударов.

Стоимость услуг связи в Украине может вырасти, и причина этого — не коммерческие соображения операторов, а последствия системных атак на телекоммуникационную инфраструктуру. Об этом в интервью РБК-Украина заявил заместитель министра цифровой трансформации Станислав Прибитько.

По словам чиновника, государство поддерживает постоянный контакт с телекоммуникационными операторами и провайдерами. Вместе они оценивают масштаб разрушений и объем ресурсов, необходимых для оперативного ремонта узлов и линий связи.

Возможный пересмотр цен, подчеркивает Прибитко, обусловлен военными расходами компаний, а не стремлением заработать больше.

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"Если говорить о возможном подорожании интернета, важно понимать причину. Россия атакует телекоммуникационную инфраструктуру, уничтожает оборудование, дата-центры и сети. Провайдерам приходится закупать новое оборудование, восстанавливать поврежденное, создавать резервные маршруты и обеспечивать работу сетей", — пояснил Прибитько.

Главный приоритет операторов сейчас — обеспечить работоспособность сетей. От этого зависит, смогут ли украинцы общаться с близкими, работать и учиться дистанционно, а также своевременно получать крайне важную информацию.

"Поэтому, если стоимость услуг и будет меняться, то это, прежде всего, связано с ростом расходов на поддержание и восстановление сетей в условиях войны", — подытожил он.

Напомним, что национальный роуминг для мобильного интернета в Украине до сих пор не работает — в Минцифры лишь изучают такую возможность.

Также сообщалось, что на случай, если интернет исчезнет из-за блэкаута или аварии у провайдера после очередного удара по дата-центрам, существует несколько способов остаться в сети.