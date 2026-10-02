Удари по дата-центрах б'ють по гаманцях: в Мінцифри відповіли, що буде з тарифами на інтернет

Українців можуть чекати вищі рахунки за інтернет і мобільний зв'язок. У Мінцифри наголошують, що справа не в апетитах компаній, а у витратах на відбудову мереж після російських ударів.

Вартість послуг зв'язку в Україні може зрости, і причина цього – не комерційний розрахунок операторів, а наслідки системних атак по телеком-інфраструктурі. Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав заступник міністра цифрової трансформації Станіслав Прибітько.

За словами посадовця, держава тримає постійний контакт із телеком-операторами та провайдерами. Разом вони оцінюють масштаб руйнувань і те, скільки ресурсів потрібно для оперативного ремонту вузлів та ліній зв'язку.

Можливий перегляд цін, наголошує Прибітько, продиктований воєнними витратами компаній, а не прагненням заробити більше.

"Якщо говорити про можливе подорожчання інтернету, важливо розуміти причину. Росія атакує телеком-інфраструктуру, знищує обладнання, дата-центри та мережі. Провайдерам доводиться купувати нове обладнання, відновлювати пошкоджене, створювати резервні маршрути та забезпечувати роботу мереж", — пояснив Прибитько.

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Ключовий пріоритет операторів зараз – утримати зв'язок працездатним. Від цього залежить, чи зможуть українці спілкуватися з рідними, працювати та навчатися дистанційно й вчасно отримувати критично важливу інформацію.

"Тому якщо вартість послуг і змінюватиметься, це насамперед пов'язано зі зростанням витрат на підтримку та відновлення мереж в умовах війни", — підсумував він.

Нагадаємо, національний роумінг для мобільного інтернету в Україні досі не працює – у Мінцифри лише вивчають таку можливість.

Також повідомялося, що на випадок, якщо інтернет зникне через блекаут чи аварію в провайдера після чергового удару по дата-центрах, існує кілька способів залишитися онлайн.