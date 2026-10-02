Чи буде інтернет у національному роумінгу під час блекаутів: у Мінцифри відповіли

Можливість користуватися мобільним інтернетом через національний роумінг в Україні поки не запровадили. У Мінцифри зазначають, що такий варіант зараз вивчають.

Про це розповів заступник міністра цифрової трансформації Станіслав Прибитько в інтерв’ю “РБК-Україна”.

Нині національний роумінг дає змогу залишатися на зв’язку, якщо мережа власного оператора тимчасово недоступна. Абонент може автоматично або вручну перейти до мережі іншого оператора.

При цьому інтернет через національний роумінг наразі не працює. Користувачам доступні голосові дзвінки та SMS.

За словами Прибитька, Мінцифри розглядає можливість розширити функціональність системи й додати мобільний інтернет. Однак наразі основним завданням залишається можливість для людей здійснити дзвінок, звернутися по допомогу або надіслати повідомлення у разі проблем із мережею свого оператора.

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Повністю гарантувати зв’язок національний роумінг не може. Якщо через масовані обстріли або тривале знеструмлення в певному районі одночасно припинять роботу базові станції всіх операторів, підключитися до іншої мережі буде неможливо.

Щоб мережі могли довше працювати під час кризових ситуацій, оператори зміцнюють інфраструктуру. Йдеться про встановлення генераторів на критичних вузлах, посилення резервного живлення та збільшення часу автономної роботи базових станцій.

Раніше повідомлялося, що у 2026 році українці в країнах ЄС зможуть телефонувати за умовами своїх домашніх тарифів. Як зазначав на той момент прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, приєднання України до європейської системи Roam Like at Home дозволить користуватися мобільним зв’язком без додаткової плати за роумінг.

Раніше Фокус також розбирався, чи зміниться вартість мобільного зв’язку після приєднання України до єдиного роумінгового простору Євросоюзу. Очікується, що українці зможуть користуватися тарифним планом свого оператора у 27 країнах ЄС без додаткових платежів за дзвінки та мобільний інтернет. Такі самі умови мають діяти для абонентів європейських мобільних операторів під час перебування в Україні.