Будет ли интернет в национальном роуминге во время блэкаутов: в Минцифры ответили

Возможность пользоваться мобильным интернетом через национальный роуминг в Украине пока не введена. В Минцифры отмечают, что данный вариант в настоящее время изучается.

Об этом рассказал заместитель министра цифровой трансформации Станислав Прибитько в интервью "РБК-Украина".

В настоящее время национальный роуминг позволяет оставаться на связи, если сеть собственного оператора временно недоступна. Абонент может автоматически или вручную переключиться на сеть другого оператора.

При этом интернет через национальный роуминг пока не работает. Пользователям доступны голосовые звонки и SMS.

По словам Прибитка, Минцифры рассматривает возможность расширить функционал системы и добавить мобильный интернет. Однако на данный момент основной задачей остается предоставление людям возможности позвонить, обратиться за помощью или отправить сообщение в случае проблем с сетью своего оператора.

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Национальный роуминг не может полностью гарантировать связь. Если из-за массированных обстрелов или длительного отключения электроэнергии в определенном районе одновременно перестанут работать базовые станции всех операторов, подключиться к другой сети будет невозможно.

Чтобы сети могли дольше работать в кризисных ситуациях, операторы укрепляют инфраструктуру. Речь идет об установке генераторов на критически важных узлах, усилении резервного питания и увеличении времени автономной работы базовых станций.

Ранее сообщалось, что в 2026 году украинцы в странах ЕС смогут звонить по условиям своих домашних тарифов. Как отмечал в то время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, присоединение Украины к европейской системе Roam Like at Home позволит пользоваться мобильной связью без дополнительной платы за роуминг.

Ранее Фокус также разбирался, изменится ли стоимость мобильной связи после присоединения Украины к единому роуминговому пространству Евросоюза. Ожидается, что украинцы смогут пользоваться тарифным планом своего оператора в 27 странах ЕС без дополнительных платежей за звонки и мобильный интернет. Такие же условия должны действовать для абонентов европейских мобильных операторов во время пребывания в Украине.