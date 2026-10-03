Дизельное топливо в октябре может подорожать еще на несколько гривен: эксперт объяснил причины

В октябре цены на дизельное топливо могут подскочить еще на несколько гривен. Однако стоимость бензина останется без изменений, считает эксперт.

Ситуация на топливном рынке в настоящее время сбалансирована, и цена на бензин, который имеется в достаточном количестве на украинских АЗС, соответствует рыночной. Об этом в эфире "Мы — Украина" рассказал эксперт по топливному рынку, директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.

Он отметил, что в конце сентября ситуация с бензином стабилизировалась и какие-либо колебания цен маловероятны. Однако в то же время существует вероятность роста цен на дизельное топливо, примерно на 3–4 гривны за литр.

По его словам, в настоящее время операторы не получают прибыли от продажи дизельного топлива, хотя объемы реализации этого вида продукции на АЗС фактически составляют половину.

Видео дня

"Соответственно, ситуация там остается сложной", — пояснил Куюн, добавив, что бизнес несет убытки даже из-за подорожания топлива, ведь рост цен, соответственно, приводит к сокращению объемов продаж.

Отметим, что, по данным профильного издания Minfin, средняя стоимость топлива на украинских заправках несколько снизилась.

Цены на топливо в Украине Фото: скриншот

В настоящее время бензин различных марок стоит от 86 до 93 гривен за литр, а дизельное топливо на АЗС можно заправить по цене 98,40 гривен за литр.

Напомним, 12 сентября цена на дизельное топливо достигла психологической отметки в 100 грн за литр.

Через несколько дней бензин также установил исторический ценовой рекорд, достигнув цены в 1377 долларов за тонну.