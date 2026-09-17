Бензин побил исторический рекорд: Куюн раскрыл масштабы топливного шока

Украину охватывает мировой топливный кризис.

Мировые цены на бензин на этой неделе также достигли исторического максимума. Котировки поднялись до 1377 долларов за тонну. Дизельное топливо накануне установило рекорд на уровне 1644 долларов за тонну. На украинских АЗС это уже сказалось: цены на бензин превысили отметку 90 грн/л, а дизельное топливо приблизилось к 100 грн/л. Об этом сообщил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

"На этой неделе, а именно позавчера, бензин также установил исторический ценовой рекорд — 1377 долларов за тонну. Отсюда и превышение на этой неделе отметки в 90 грн/л", — написал эксперт.

В то же время он обратил внимание на существенную разницу между ценами на бензин и дизельное топливо.

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Сергей Куюн , эксперт по вопросам энергетики

Обратите внимание на разницу в ценах по сравнению с дизельным топливом — почти 300 долларов/т, тогда как до войны в Иране она не превышала 50 долларов и в основном составляла 10–20 долларов/т. Да и у нас на заправках она была почти такой же.

По его словам, такая разница свидетельствует о том, что нынешний топливный кризис особенно сильно ударил именно по дизельному сегменту.

"Это наглядно иллюстрирует именно "дизельную" проблематику текущего кризиса, поскольку это наиболее востребованный продукт, и именно он в больших объемах поставлялся из Персидского залива и России", — пояснил эксперт.

Куюн напомнил, что в 2023 году Европа отказалась от импорта российского дизельного топлива и, в частности, переориентировалась на поставки с Ближнего Востока. Однако, по его словам, ситуация изменилась после начала военной кампании США против Ирана.

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"После этого мир пережил ценовой шок, от которого ему еще предстоит оправиться", — написал Куюн.

Мировые цены сразу же сказываются на Украине

Сергей Куюн подчеркнул, что Украина в значительной степени зависит от импорта нефтепродуктов.

"Напомню, что 95 % "светлых" нефтепродуктов — бензина и дизельного топлива — мы импортируем, то есть закупаем на мировом рынке. И, соответственно, по мировым ценам", — отметил он.

К стоимости самого топлива прибавляются расходы на доставку.

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"К ним еще добавляются надбавки зарубежных поставщиков, внешняя и внутренняя логистика. То есть Украина импортирует топливо вместе с ценой", — пояснил Куюн.

По его словам, украинские и европейские потребители покупают топливо фактически на одном мировом рынке, хотя уровень доходов существенно различается.

"По такой же цене покупают топливо и европейцы. Рынок один, а зарплаты, к сожалению, у нас немного разные", — подчеркнул эксперт.

Топливный кризис охватил не только Украину

Куюн отметил, что рост цен стал глобальной проблемой.

"В целом "топливный" кризис охватил весь мир, в том числе Европу и США", — написал он.

По его словам, во Франции отмечается нехватка топлива на АЗС, в Германии цена превысила 2,5 евро за литр, а в США в некоторых местах дизельное топливо стоит более 8 долларов за галлон.

Что касается дальнейшей динамики цен, эксперт не берется давать однозначный прогноз.

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"Перспектива столь же туманна, как и будущее развитие событий на Ближнем Востоке. Сегодня котировки немного снизились, возможно, на этих уровнях ситуация стабилизируется", — отметил Куюн.

В то же время он считает, что мировая экономика не сможет долго выдерживать столь высокие цены на топливо.

"Потому что мировая экономика не выдержит таких цен, и это должно запустить механизмы, которые остановят этот рост", — написал эксперт.

Напомним, 17 сентября стало известно, что правительство прекратило финансировать подготовку к зиме 2026–2027 годов и что средства могут поступить только в декабре.

Ранее "Фокус" писал о проблемах с бюджетом Украины на 2027 год.