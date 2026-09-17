Бензин побив історичний рекорд: Куюн розкрив масштаби паливного шоку

Україну накриває світова паливна криза.

Світові ціни на бензин цього тижня також досягли історичного максимуму. Котирування піднялися до 1377 доларів за тонну. Дизельне пальне напередодні встановило рекорд на рівні 1644 доларів за тонну. На українських АЗС це вже позначилося: ціни на бензин перетнули позначку 90 грн/л, а дизель наблизився до 100 грн/л. Про це повідомив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

"Цього тижня, а саме позавчора, бензин також встановив історичний ціновий рекорд — 1377 доларів за тонну. Звідси і перетин цього тижня позначки у 90 грн/л", — написав експерт.

Водночас він звернув увагу на суттєву різницю між цінами на бензин і дизель.

Видео дня

Сергій Куюн , експерт з енергетичних питань

Зверніть увагу на різницю цін з дизпальним - майже 300 доларів/т, тоді як до війни в Ірані вона не перевищувала 50 доларів, а переважно складала 10-20 доларів/т. Та й на наших колонка вона була майже однакова.

За його словами, така різниця демонструє, що нинішня паливна криза особливо сильно вдарила саме по дизельному сегменту.

"Це ілюструє саме "дизельну" проблематику поточної кризи, оскільки це найбільш затребуваний продукт і саме його багато йшло з Перської затоки і раші", — пояснив експерт.

Куюн нагадав, що 2023 року Європа відмовилася від імпорту російського дизпального та, зокрема, переорієнтувалася на постачання з Близького Сходу. Однак, за його словами, ситуація змінилася після початку військової кампанії США проти Ірану.

Важливо

"Пекельні санкції" проти Росії: чи вдарять 100% тарифи по Москві або по цінах на пальне

"Після цього світ отримав ціновий шок, від якого ще має оговтатися", — написав Куюн.

Світові ціни одразу впливають на Україну

Сергій Куюн наголосив, що Україна значною мірою залежить від імпорту нафтопродуктів.

"Я нагадаю, що 95% "світлих" нафтопродуктів — бензину і дизпального — ми імпортуємо, тобто купуємо на світовому ринку. І відповідно по світових цінах", — зазначив він.

До вартості самого пального додаються витрати на постачання.

Опитування Чи зіштовхнулися ви з обмеженнями (лімітами "в одні руки") під час покупок? Опитування відкрите до Так, в АТБ чи "Ашані" не дозволили взяти більше ніж 6 штук/кілограмі Бачу оголошення про ліміти, але купую менше, тому мене це не торкнулося Ні, купую будь-яку кількість без жодних обмежень Голосувати

"До них ще додаються премія закордонних постачальників, зовнішня та внутрішня логістика. Тобто Україна імпортує пальне разом із ціною", — пояснив Куюн.

За його словами, українські та європейські споживачі купують пальне фактично на одному світовому ринку, хоча рівень доходів суттєво відрізняється.

"За такою ж ціною купують пальне і європейці. Ринок один, а зарплати, на жаль, у нас трохи різні", — наголосив експерт.

Паливна криза охопила не лише Україну

Куюн зазначив, що зростання цін стало глобальною проблемою.

"Загалом "паливна" криза накрила весь світ і Європу зі Штатами зокрема", — написав він.

За його словами, у Франції фіксують нестачу пального на АЗС, у Німеччині ціна перевищила 2,5 євро за літр, а у США в окремих місцях дизель коштує понад 8 доларів за галон.

Щодо подальшої динаміки цін експерт не береться робити однозначний прогноз.

Важливо

Дизель сягнув психологічної позначки в 100 грн: скільки коштує пальне на українських АЗС

"Перспектива така ж туманна, як і майбутній перебіг подій на Близькому Сході. Сьогодні котирування трохи присіли, можливо, на цих рівнях ситуація застабілізується", — зазначив Куюн.

Водночас він вважає, що світова економіка не зможе довго витримувати настільки високі ціни на пальне.

"Бо світова економіка таких цін не вивезе, і це має вмикнути механізми, які зупинять цей зліт", — написав експерт.

Нагадаємо, 17 вересня стадо відомо, що уряд припинив фінансувати підготовку до зими 2026-2027 і гроші можуть з'явитись лише у грудні.

Раніше Фокус писав про проблеми з бюджетом України на 2027 рік.