Дизельне паливо у жовтні може подорожчати ще на декілька гривень: експерт пояснив причини

У жовтні дизельне пальне може підскочити у ціні ще на декілька гривень. Але вартість бензину залишиться без змін, вважає експерт.

Ситуація на паливному ринку наразі збалансована й ціна на бензин, який є у достатній кількості на українських АЗС, відповідає ринковій. Про це в ефірі "Ми — Україна" розповів експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

Він зазначив, що наприкінці вересня ситуація з бензином стабілізувалася й якісь коливання цін малоймовірні. Але одночасно існує ймовірність зростання цін на дизельне пальне, приблизно на 3-4 гривні за літр.

Наразі оператори, за його словами, не заробляють на продажу дизеля, хоча й обсяги реалізації цього виду продукції складають на АЗС фактично половину.

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"Відповідно, ситуація там залишається важкою", — пояснив Куюн, додавши, що бізнес несе збитки навіть через подорожчання палива, адже збільшення ціни, відповідно, зменшує обсяги продажів.

Зазначимо, за даними профільного видання Minfin, середня вартість палива на українських заправках дещо знизилася.

Ціни на пальне в Україні Фото: скріншот

Наразі бензин різних марок коштує від 86 до 93 гривень за літр, а дизель на АЗС можна заправити за 98,40 гривень за літр.

Нагадаємо, 12 вересня дизель сягнув психологічної позначки в 100 грн за літр.

Через декілька днів бензин також встановив історичний ціновий рекорд, коштуючи 1377 доларів за тонну.