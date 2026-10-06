От 300 до 1038 гривен: какие доплаты к пенсии получат женщины в октябре

В октябре пенсионеркам могут увеличить выплаты сразу по нескольким основаниям — от возраста до стажа и воспитания детей. Часть надбавок Пенсионный фонд начислит автоматически, а по остальным придется обращаться лично.

Части женщин-пенсионерок предусмотрена доплата к пенсии. В настоящее время средняя сумма выплат составляет 7236 гривен, а минимальная — 2595. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Кроме того, неработающие пенсионерки со стажем от 30 лет после достижения 65 лет получают надбавку в размере 4213 грн, если их выплаты до этого были меньше. Также возрастная надбавка в октябре касается женщин, которым исполняется 70, 75, 80 лет. В 70 лет начисляются дополнительные 300 гривен, в 75 — 456, в 80 — 570. Каждая последующая надбавка включает в себя предыдущую. Писать заявление не нужно, ведь эти суммы ПФУ назначает автоматически.

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На 1038 гривен могут рассчитывать одинокие пенсионерки старше 80 лет — те, у кого нет трудоспособных родственников и кто нуждается в постоянном постороннем уходе по заключению медицинской комиссии. Еще одна надбавка предусмотрена матерям, воспитавшим до шести лет не менее пяти детей: за пятерых доплатят 908 гривен, за десятерых и более – 1038. Обе выплаты не начисляются автоматически, поэтому в фонд необходимо обратиться лично.

Женщинам, отработавшим более 30 лет, надбавку увеличивают автоматически. За каждый "лишний" год добавляют до 1 % прожиточного минимума для нетрудоспособных — это не более 25,95 гривны. Например, при 40 годах стажа избыток составляет 10 лет, а пенсия увеличивается на 259,50 гривен.

Ранее сообщалось, что народный депутат от партии "Батькивщина" Михаил Цимбалюк назвал недопустимым сохранение базового денежного обеспечения военнослужащих на уровне 20 тыс. грн, и именно от этой суммы, по его словам, зависят будущие социальные выплаты и пенсии.

Кроме того, мы писали, что уже в октябре в Украине возможны трудности с выплатой пенсий из-за нехватки средств в бюджете. Основной причиной называют задержку парламента с принятием законопроектов, необходимых для получения помощи от международных партнеров.