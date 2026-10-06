Від 300 до 1038 гривень: які доплати до пенсії отримають жінки в жовтні

Пенсіонеркам у жовтні можуть збільшити виплати одразу за кількома підставами – від віку до стажу й виховання дітей. Частину надбавок Пенсійний фонд нарахує автоматично, а за іншими доведеться звертатися особисто.

Частині жінок-пенсіонерок передбачена доплата до пенсії. Наразі середня сума виплат становить 7236 гривень, а мінімальна – 2595. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на Пенсійний фонд України.

До того ж, непрацюючі пенсіонерки зі стажем від 30 років після 65 отримують підвищення у 4213 грн, якщо їх виплати до цього були меншими. Також вікова надбавка у жовтні стосується жінок, яким виповнюється 70, 75, 80 років. У 70 нараховують додаткові 300 гривень, у 75 – 456, у 80 – 570. Кожна наступна надбавка вбирає в себе попередню. Писати заяву не потрібно, адже ці суми ПФУ призначає автоматично.

На 1038 гривень можуть розраховувати самотні пенсіонерки після 80 років – ті, хто не має працездатних родичів і потребує постійного стороннього догляду за висновком медичної комісії. Ще одна надбавка призначена матерям, які виховали до шести років щонайменше п'ятьох дітей: за п'ятьох доплатять 908 гривень, за десятьох і більше – 1038. Обидві виплати автоматично не з'являються, тож до фонду треба звернутися особисто.

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Жінкам, які відпрацювали понад 30 років, нарахування збільшують автоматично. За кожен "зайвий" рік додають до 1% прожиткового мінімуму для непрацездатних – це не більш як 25,95 гривні. Наприклад, при 40 роках стажу надлишок становить 10 років, а пенсія зростає на 259,50 гривні.

Раніше повідомлялося, що народний депутат від "Батьківщини" Михайло Цимбалюк назвав неприпустимим збереження базового грошового забезпечення військових на рівні 20 тис. грн і на 2027 рік – саме від цієї суми, за його словами, залежать майбутні соціальні виплати та пенсії.

Крім того, ми писали, що вже в жовтні в Україні можливі труднощі з виплатою пенсій через нестачу коштів у бюджеті. Основною причиною називають зволікання парламенту з ухваленням законопроєктів, потрібних для отримання допомоги від міжнародних партнерів.