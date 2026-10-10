Получат от 300 до 1038 грн надбавок: что известно о повышении пенсий в октябре

В октябре пенсионеркам могут увеличить выплаты сразу по нескольким основаниям. Речь идет как о возрасте, так и о стаже и воспитании детей. Часть надбавок Пенсионный фонд начислит автоматически, а для получения остальных придется обращаться лично.

Части женщин-пенсионерок предусмотрена доплата к пенсии. В настоящее время средняя сумма выплат составляет 7236 грн, а минимальная — 2595. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Кроме того, неработающие пенсионерки со стажем от 30 лет после достижения 65 лет получают надбавку в размере 4213 грн, если их выплаты до этого были меньше. Также возрастная надбавка в октябре касается женщин, которым исполняется 70, 75, 80 лет. В 70 лет начисляют дополнительные 300 гривен, в 75 лет — 456, в 80 лет — 570 грн. Каждая последующая надбавка включает в себя предыдущую. Писать заявление не нужно, ведь эти суммы ПФУ назначает автоматически.

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На 1038 грн могут рассчитывать одинокие пенсионерки старше 80 лет — те, у кого нет трудоспособных родственников и кто нуждается в постоянном постороннем уходе по заключению медицинской комиссии. Еще одна надбавка предназначена матерям, воспитавшим до шести лет не менее пяти детей: за пятерых доплатят 908 грн, за десятерых и более — 1038. Обе выплаты не начисляются автоматически, поэтому в фонд нужно обратиться лично.

Женщинам, отработавшим более 30 лет, размер пенсии увеличивается автоматически. За каждый "лишний" год добавляется до 1 % прожиточного минимума для нетрудоспособных — это не более 25,95 грн. Например, при 40 годах стажа избыток составляет 10 лет, а пенсия увеличивается на 259,50 грн.

Можно ли уже сейчас увеличить свою будущую пенсию — мнение эксперта

Фокус задал вопрос о возможности увеличения пенсионных выплат юристу Дине Дрижаковой.

Дина Дрыжакова , адвокат, руководитель юридической компании "Прима Лидер Групп"

Да, пенсию можно увеличить, но здесь важно различать две задачи: получить необходимый страховой стаж и повлиять на размер будущей пенсии.

"Во-первых — обеспечить официальное трудоустройство и уплату ЕСВ. Страховой стаж зависит от уплаты страховых взносов, а не просто от того, что человек формально работал. Если взносы уплачиваются в размере не менее минимального страхового взноса, соответствующий месяц засчитывается в страховой стаж. Во-вторых — контролировать, какие именно данные о работе и заработке содержатся в персонифицированном учете Пенсионного фонда. Если работодатель официально указывает минимальную зарплату, это влияет не только на текущие социальные гарантии, но и на будущий пенсионный расчет", — пояснила она.

Еще один законный инструмент, о котором упомянула эксперт, — это добровольная уплата пенсионных взносов. В 2026 году человек сможет заключить соответствующий договор с Пенсионным фондом и самостоятельно уплачивать взносы. Право на такое добровольное участие имеют лица от 16 лет, соответствующие установленным законом условиям.

Она напомнила, что в 2026 году минимальная заработная плата составляет 8647 грн, а минимальный страховой взнос — 1902,34 грн в месяц. Уплата суммы, не меньшей этой, позволяет зачесть соответствующий месяц в страховой стаж как полный. Более того, добровольные взносы могут иметь значение не только для стажа. Если человек продолжает работать и уплачивает дополнительные добровольные взносы, они могут увеличить заработок, который будет учитываться при будущем расчете пенсии.

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Пенсии в Украине: будет ли общее повышение с 1 октября и каковы выплаты сейчас

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде назвали недопустимым сохранение базового денежного обеспечения военнослужащих на уровне 20 тыс. грн, а на 2027 год — именно от этой суммы, по его словам, зависят будущие социальные выплаты и пенсии.

Кроме того, мы писали, что уже в октябре в Украине возможны трудности с выплатой пенсий из-за нехватки средств в бюджете. Основной причиной называют задержки парламента с принятием законопроектов, необходимых для получения помощи от международных партнеров.