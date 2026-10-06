В Украине ввели графики отключения света: где отключат электроэнергию

6 октября с 15:00 и до конца суток в некоторых регионах Украины ввели графики отключения электроэнергии. Причиной называют вражеские удары по энергетическим объектам.

В Украине вводятся графики отключения электричества. В связи с последствиями российских обстрелов энергетической инфраструктуры сегодня, 6 октября, с 15:00 и до конца суток в некоторых областях будут действовать ограничения. Об этом сообщает "Укрэнерго".

В частности, будут введены графики ограничения мощности для промышленности и почасовые отключения в объеме до одной очереди для всех категорий потребителей.

По состоянию на утро вторника отключения электроэнергии зафиксированы в Харьковской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях. Там, где позволяет обстановка с безопасностью, продолжаются аварийно-восстановительные работы. Специалисты стараются как можно быстрее восстановить электроснабжение всех потребителей.

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В качестве главной причины называют повреждение оборудования в результате российских ударов и риск перегрузки сети. Именно поэтому возобновление отключений электроэнергии стало вынужденной мерой. График отключений по вашему адресу можно посмотреть на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

По состоянию на 09:30 потребление электроэнергии было на 2,9 % выше, чем в то же время накануне. Причиной назвали облачную погоду — бытовые солнечные станции работают неэффективно, поэтому люди потребляют больше электроэнергии из общей сети. А 5 октября вечерний максимум превысил показатель пятницы, 2 октября, на 1,7%.

Стиральную машину или бойлер следует запускать с 10:00 до 15:00. В это время наиболее эффективно работают промышленные солнечные электростанции. Когда свет появляется по графику, энергетики просят не включать несколько мощных приборов одновременно. Ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому следите за сообщениями своего облэнерго.

Ранее сообщалось, что "Укрэнерго" предупреждало о введении графиков отключения электроэнергии в отдельных регионах 1 октября из-за последствий обстрелов энергоинфраструктуры оккупантами РФ.

Кроме того, мы сообщали, что 30 сентября в Киевской области по указанию НЭК "Укрэнерго" вводились графики отключений из-за ситуации в энергосистеме.