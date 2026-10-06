В Україні впровадили графіки відключення світла: де вимкнуть електроенергію

6 жовтня з 15:00 і до кінця доби у частині регіонів України ввели графіки відключення світла. Причиною називають ворожі удари по енергетиці.

В Україні вводять графіки відключення світла. Через наслідки російських обстрілів енергетичної інфраструктури сьогодні, 6 жовтня, з 15:00 і до кінця доби в частині областей діятимуть обмеження. Про це повідомляє Укренерго.

Зокрема застосують графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення обсягом до однієї черги для всіх категорій споживачів.

Знеструмлення станом на ранок вівторка зафіксовані у Харківській, Сумській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Там, де дозволяє безпекова ситуація, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Фахівці намагаються якнайшвидше заживити всіх споживачів.

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Головною причиною називають пошкодження обладнання після російських ударів і ризик перевантаження мережі. Саме тому повернення відключень світла стало вимушеним кроком. Побачити графік за своєю адресою можна на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Станом на 09:30 споживання електроенергії було на 2,9% вищим, ніж у той самий час напередодні. Причиною назвали хмарну погоду – побутові сонячні станції працюють неефективно, тож люди беруть більше з загальної мережі. А 5 жовтня вечірній максимум перевищив показник п'ятниці, 2 жовтня, на 1,7%.

Пральну машину чи бойлер варто запускати з 10:00 до 15:00. У цей час найефективніше працюють промислові сонячні електростанції. Коли світло з'являється за графіком, енергетики просять не вмикати кілька потужних приладів одночасно. Ситуація в енергосистемі може змінитися, тож потрібно стежити за повідомленнями свого обленерго.

Раніше повідомлялося, що Укренерго попереджало про дію графіків відключення світла в окремих регіонах 1 жовтня через наслідки обстрілів енергоінфраструктури окупантами РФ.

Крім того, ми писали, що 30 вересня на Київщині за вказівкою НЕК "Укренерго" застосовували графіки відключення через ситуацію в енергосистемі.