Света не будет до 9 часов в сутки: графики отключений электроэнергии на 7 октября (инфографика)

7 октября графики отключений электроэнергии будут действовать в течение суток. В некоторых областях Украины почасовые графики отключений предусматривают от 0,5 до 1,5 очередей, а отдельные потребители останутся без электроэнергии до 9 часов.

График отключений электроэнергии на среду, 7 октября, действует в отдельных регионах страны в течение суток. Об этом сообщает "Укрэнерго".

Ограничения делятся на два типа. С 00:00 до 23:59 для промышленных предприятий и бизнеса введены графики ограничения мощности. Параллельно, в тот же период, на остальных потребителей распространяются почасовые графики отключений объемом от 0,5 до 1,5 очереди — именно такие ограничения в энергетике называют стабилизационными отключениями.

Первопричиной стали повреждения, полученные энергетической инфраструктурой в результате российских ударов.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", — добавили в "Укрэнерго".

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Также в компании призвали перенести пользование мощными электроприборами на период с 10:00 до 16:00, когда эффективнее всего работают солнечные электростанции.

Графики отключений электроэнергии в Киевской области

В Киевской области, по информации ДТЭК, отключения электроэнергии будут происходить почти во всех очередях — в целом без электричества придется пробыть от 2,5 до 9 часов. Исключение составляет только очередь 1.2, на которую ограничения не распространяются. Отключения начались в шесть утра, и каждое из них продлится до пяти часов.

Графики отключения электричества в Киевской области 7 октября

Графики отключения электричества в Киевской области 7 октября

Графики отключений электроэнергии в Киеве

В столице нет единого городского расписания, а график составляется индивидуально для каждого адреса. Проверить свою очередь можно в чат-боте и на сайте ДТЭК, в приложении "Киев Цифровой", а также на ресурсах YASNO.

Полтавская область

В Полтавской области наибольший объем приходится на вечерний пик — до 1,5 очереди с 15:00 до 22:00.

Графики отключения электричества в Полтавской области 7 октября

Черкасская область

В Черкасской области, в зависимости от группы, отключения продлятся в общей сложности 3–5 часов, с распределением по времени на несколько интервалов.

Графики отключения электричества в Черкасской области 7 октября

Сумская область

В Сумской области почасовые графики отключений применяются в соответствии с объемами ограничений, установленными НЭК "Укрэнерго". Продолжительность зависит от очереди — электроэнергии не будет от 2 до 6 часов.

Графики отключения электричества в Сумской области 7 октября

Ранее сообщалось, что в Украине начались первые в этом году отключения электроэнергии, и приводилась инфографика с указанием продолжительности и времени ограничений.

Кроме того, сообщалось, что ассортимент зарядных станций на рынке рассчитан на различные сценарии: компактные модели с быстрой зарядкой подойдут тем, кто работает удаленно, а для резервного питания жилья во время отключения электроэнергии придется выбирать технику значительно большей мощности.