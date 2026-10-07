Світла не буде до 9 годин на добу: графіки відключень електроенергії на 7 жовтня (інфорграфіка)

7 жовтня графіки відключень електроенергії діятимуть протягом доби. У деяких областях України погодинні графіки відключень передбачають від 0,5 до 1,5 черги, а окремі споживачі залишаться без електроенергії до 9 годин.

Графік відключень електроенергії на середу, 7 жовтня, діє в окремих регіонах країни протягом доби. Про це повідомляє "Укренерго".

Обмеження поділяються на два типи. З 00:00 до 23:59 для промислових підприємств та бізнесу запроваджено графіки обмеження потужності. Паралельно, у той самий період, на решту споживачів поширюються погодинні графіки відключень обсягом від 0,5 до 1,5 черги — саме такі обмеження в енергетиці називають стабілізаційними відключеннями.

Першопричиною стали пошкодження, яких зазнала енергетична інфраструктура внаслідок російських ударів.

"Ситуація в енергосистемі може змінитися. Слідкуйте за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", — додали в "Укренерго".

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Також у компанії закликали перенести користування потужними електроприладами на період з 10:00 до 16:00, коли найефективніше працюють сонячні електростанції.

Графіки відключення електроенергії в Київській області

У Київській області, за інформацією ДТЕК, відключення електроенергії відбуватимуться майже в усіх чергах — загалом без електрики доведеться пробути від 2,5 до 9 годин. Виняток становить лише черга 1.2, на яку обмеження не поширюються. Відключення розпочалися о шостій ранку, і кожне з них триватиме до п’ятої години.

Графіки відключення світла на Київщині 7 жовтня

Графіки відключення світла на Київщині 7 жовтня

Графіки відключення електроенергії в Києві

У столиці немає єдиного міського розкладу, а графік складається індивідуально для кожної адреси. Перевірити свою чергу можна у чат-боті та на сайті ДТЕК, у додатку "Київ Цифровий", а також на ресурсах YASNO.

Полтавська область

У Полтавській області найбільший обсяг припадає на вечірній пік — до 1,5 черги з 15:00 до 22:00.

Графіки відключення світла на Полтавщині 7 жовтня

Черкаська область

У Черкаській області, залежно від групи, відключення триватимуть загалом 3–5 годин, з розподілом за часом на кілька інтервалів.

Графіки відключення світла в Черкаській області 7 жовтня

Сумська область

У Сумській області погодинні графіки відключень застосовуються відповідно до обсягів обмежень, встановлених НЕК "Укренерго". Тривалість залежить від черги — електроенергії не буде від 2 до 6 годин.

Графіки відключення світла в Сумській області 7 жовтня

Раніше повідомлялося, що в Україні почалися перші цьогорічні відключення електроенергії, і наводилася інфографіка із зазначенням тривалості та часу обмежень.

Крім того, повідомлялося, що асортимент зарядних станцій на ринку розрахований на різні сценарії: компактні моделі з швидкою зарядкою підійдуть тим, хто працює віддалено, а для резервного живлення житла під час відключення електроенергії доведеться обирати техніку значно більшої потужності.