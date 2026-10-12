"Через месяц-два наступит голод": Зеленский предупредил о продовольственном кризисе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за блокирования Россией морских путей уже через месяц-два в странах Африки, части Азии и на Ближнем Востоке может возникнуть нехватка продовольствия. По его словам, Украина экспортирует на эти рынки миллионы тонн продовольственной продукции.

Об этом глава государства заявил во время выступления на Варшавском форуме по безопасности. Зеленский подчеркнул, что риск продовольственного кризиса требует внимания международного сообщества еще до того, как возникнет острый дефицит продуктов.

"Все говорят о дизельном топливе и забывают о зерне. Через месяц-два все начнут говорить об агрокризисе. Не хватит продовольствия для стран Африканского континента, некоторых азиатских стран, Ближнего Востока. Потому что мы экспортируем миллионы тонн именно на эти рынки. А сейчас Россия блокирует море", — заявил Зеленский.

Блокировка морских путей ставит под угрозу продовольственную безопасность

По словам президента, прекращение или существенное ограничение морских перевозок украинской сельскохозяйственной продукции может повлиять на поставки продовольствия в страны, зависимые от импорта.

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"Это еще один вызов. Это голод. И он может возникнуть во многих странах. И нужно думать обо всём, обо всех. Ведь мы все живём на этой планете. И многие различные кризисы мы можем остановить ещё до их начала и предотвратить возникающие проблемы", — сказал глава государства.

Зеленский упомянул об энергетическом кризисе и позиции США

Отдельно президент обратил внимание на дискуссии по поводу энергетики и поставок дизельного топлива. По его словам, сосредоточение внимания на энергетических вопросах отвлекает внимание от рисков, связанных с экспортом зерна.

Зеленский отметил, что Соединённые Штаты пока не ощущают последствий блокирования морских путей так же, как страны, зависимые от поставок продовольствия. Поэтому, по его мнению, международная дискуссия должна охватывать не только энергетику, но и продовольственную безопасность.

Комментируя энергетический вопрос, президент заявил, что доля России на мировом рынке дизельного топлива составляет 2,2%. Он также связал возможность ослабления российского влияния с тем, будут ли у Москвы для этого соответствующие возможности.

Зеленский добавил, что Россия, по его мнению, использует стремление других стран к диалогу в своих интересах.

"Украина просто демонстрирует, что она — нормальное независимое государство, готовое к переговорам. Но унижать себя Украина не будет", — подчеркнул президент.

Напомним, Польша и Румыния заявили, что больше ничем не могут помочь Украине в экспорте зерна через Европу, пока продолжается блокада Чёрного моря.

Также сообщалось, что из-за блокады украинских портов под угрозой оказалась половина экспорта железной руды из Украины.

Ранее Фокус выяснял, как блокировка морского экспорта Украины со стороны РФ может повлиять на цены, государственный бюджет и мировой рынок зерна.