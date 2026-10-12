"Через місяць-два буде голод": Зеленський попередив про продовольчу кризу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що через блокування Росією морських шляхів уже за місяць-два в країнах Африки, частині Азії та на Близькому Сході може виникнути нестача продовольства. За його словами, Україна експортує на ці ринки мільйони тонн харчової продукції.

Про це глава держави сказав під час спілкування на Варшавському безпековому форумі. Зеленський наголосив, що ризик продовольчої кризи потребує уваги міжнародної спільноти ще до того, як виникне гострий дефіцит продуктів.

"Всі говорять про дизель і забувають про зерно. Місяць-два — всі почнуть говорити про агрокризу. Не буде вистачати харчових продуктів для країн Африканського континенту, деяких азійських країн, Близького Сходу. Тому що ми експортуємо мільйони тонн саме на ці ринки. А зараз Росія блокує море", — заявив Зеленський.

Блокування морських шляхів загрожує продовольчій безпеці

За словами президента, припинення або суттєве обмеження морських перевезень української аграрної продукції може вплинути на постачання продовольства до країн, які залежать від імпорту.

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"Це ще один виклик. Це голод. І він може бути у багатьох країнах. І треба думати про все, про всіх. Бо ми всі живемо на цій планеті. І багато різних криз ми можемо зупинити ще перед їх початком та запобігти викликам", — сказав глава держави.

Зеленський згадав про енергетичну кризу та позицію США

Окремо президент звернув увагу на дискусії щодо енергетики та постачання дизельного пального. За його словами, зосередження уваги на енергетичних питаннях відвертає увагу від ризиків, пов’язаних з експортом зерна.

Зеленський зазначив, що Сполучені Штати поки не відчувають наслідків блокування морських шляхів так, як країни, залежні від постачання продовольства. Тому, на його думку, міжнародна дискусія має охоплювати не лише енергетику, а й продовольчу безпеку.

Коментуючи енергетичне питання, президент заявив, що вплив Росії на світовий ринок дизельного пального становить 2,2%. Він також пов’язав можливість зменшення російського впливу з тим, чи матиме Москва для цього відповідні можливості.

Зеленський додав, що Росія, на його думку, використовує прагнення інших країн до діалогу у власних інтересах.

"Україна просто демонструє, що вона нормальна незалежна держава, яка готова домовлятися. Але ганьбити себе Україна не буде", — наголосив президент.

Нагадаємо, Польща та Румунія заявили, що більше нічим не можуть допомогти Україні в експорті зерна через Європу, поки триває блокада Чорного моря.

Також повідомлялось, що через блокаду українських портів під загрозою опинилася половина експорту залізної руди з України.

Раніше Фокус з’ясовував, як блокування морського експорту України з боку РФ може вплинути на ціни, державний бюджет і світовий ринок зерна.