Графики отключений электроэнергии на 13 октября: какие очереди и когда не будет света

Во вторник, 13 октября, в отдельных регионах Украины будут действовать графики отключений электроэнергии. В "Укрэнерго" назвали причиной последствия российских атак на энергетические объекты.

Графики почасовых отключений будут действовать для всех категорий потребителей, сообщили в "Укрэнерго". Объем ограничений — от 0,5 до 2 очередей. Также будет ограничена мощность для бизнеса и промышленности.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что из-за ударов со стороны РФ ситуация в энергосистеме может измениться. Актуальную информацию, в том числе графики отключений, будут публиковать региональные операторы систем распределения на своих страницах в социальных сетях. Граждан призывают экономно потреблять электроэнергию в те часы, когда она подается.

График отключений в Киевской области 13 октября

В ДТЭК обнародовали графики стабилизационных отключений для Киевской области на 13 октября. Электроснабжение будет отключаться по очереди в следующие часы:

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1.1 очередь : с 08:00 до 10:00 и с 18:30 до 20:30

: с 08:00 до 10:00 и с 18:30 до 20:30 1.2 очередь : с 16:30 до 20:30

: с 16:30 до 20:30 2.1 очередь : с 16:30 до 20:30

: с 16:30 до 20:30 2.2 очередь : с 08:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30

: с 08:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30 3.1 очередь : с 20:00 до 24:00

: с 20:00 до 24:00 3.2 смена : с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 24:00

: с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 24:00 4.1 смена : с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 22:00

: с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 22:00 4.2 смена : с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 24:00

: с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 24:00 5.1 смена : с 16:00 до 19:00

: с 16:00 до 19:00 5.2 смена : с 13:00 до 17:00

: с 13:00 до 17:00 6.1 смена : с 13:00 до 17:00

: с 13:00 до 17:00 6.2 очередь: с 06:00 до 10:00 и с 13:00 до 17:00

График отключений в Полтавской области 13 октября

В Полтавской области 13 октября будут проводиться почасовые отключения электроэнергии.

Отключение электричества в Черкасской области 13 октября

Ограничения в энергоснабжении ожидают и Черкасскую область, сообщают в "Укрэнерго".

Время отсутствия электроснабжения:

1.1 очередь : с 10:00 до 12:00, с 18:00 до 20:00

: с 10:00 до 12:00, с 18:00 до 20:00 1.2 очередь : с 10:00 до 12:00, с 18:00 до 20:00

: с 10:00 до 12:00, с 18:00 до 20:00 2.1 очередь : с 10:00 до 12:00, с 16:00 до 18:00

: с 10:00 до 12:00, с 16:00 до 18:00 2.2 очередь : с 14:00 до 16:00, с 20:00 до 22:00

: с 14:00 до 16:00, с 20:00 до 22:00 3.1 очередь : с 14:00 до 16:00, с 20:00 до 22:00

: с 14:00 до 16:00, с 20:00 до 22:00 3.2 очередь : с 08:00 до 10:00, с 16:00 до 18:00, с 22:00 до 24:00

: с 08:00 до 10:00, с 16:00 до 18:00, с 22:00 до 24:00 4.1 смена : с 06:00 до 08:00, с 14:00 до 16:00, с 20:00 до 22:00

: с 06:00 до 08:00, с 14:00 до 16:00, с 20:00 до 22:00 4.2 очередь : с 12:00 до 14:00, с 20:00 до 22:00

: с 12:00 до 14:00, с 20:00 до 22:00 5.1 смена : с 08:00 до 10:00, с 16:00 до 18:00, с 22:00 до 24:00

: с 08:00 до 10:00, с 16:00 до 18:00, с 22:00 до 24:00 5.2 очередь : с 08:00 до 10:00, с 16:00 до 18:00, с 22:00 до 24:00

: с 08:00 до 10:00, с 16:00 до 18:00, с 22:00 до 24:00 6.1 очередь : с 12:00 до 14:00, с 18:00 до 20:00

: с 12:00 до 14:00, с 18:00 до 20:00 6.2 смена: с 12:00 до 14:00, с 18:00 до 20:00

Графики отключений в Харьковской области 13 октября

В регионе графики будут действовать с 06:30 до 00:00.

1.1-я очередь : с 19:00 до 22:00

: с 19:00 до 22:00 1.2 смена : с 19:00 до 22:00

: с 19:00 до 22:00 2.1 очередь : с 08:30 до 12:00, с 19:00 до 22:00

: с 08:30 до 12:00, с 19:00 до 22:00 2.2 очередь : с 08:30 до 12:00

: с 08:30 до 12:00 3.1 смена : с 22:00 до 24:00

: с 22:00 до 24:00 3.2 смена : с 22:00 до 24:00

: с 22:00 до 24:00 4.1 смена : с 12:00 до 15:30

: с 12:00 до 15:30 4.2 очередь : с 12:00 до 15:30

: с 12:00 до 15:30 5.1 смена : не отключается

: не отключается 5.2 очередь : с 15:30 до 19:00

: с 15:30 до 19:00 6.1 очередь : с 06:00 до 08:30, с 15:30 до 19:00

: с 06:00 до 08:30, с 15:30 до 19:00 6.2 очередь: с 15:30 до 19:00

Отключение электроэнергии в Сумской области 13 октября

АО "Сумыоблэнерго" уже опубликовало графики на завтра.

Напомним, что во время длительных отключений электроэнергии в Украине могут ввести графики водоснабжения.

Ранее также сообщалось, что в связи с ситуацией с энергоснабжением в Киеве и области эксперты предлагают ввести чрезвычайное положение.