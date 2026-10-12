Графики отключений электроэнергии на 13 октября: какие очереди и когда не будет света
Во вторник, 13 октября, в отдельных регионах Украины будут действовать графики отключений электроэнергии. В "Укрэнерго" назвали причиной последствия российских атак на энергетические объекты.
Графики почасовых отключений будут действовать для всех категорий потребителей, сообщили в "Укрэнерго". Объем ограничений — от 0,5 до 2 очередей. Также будет ограничена мощность для бизнеса и промышленности.
В "Укрэнерго" подчеркнули, что из-за ударов со стороны РФ ситуация в энергосистеме может измениться. Актуальную информацию, в том числе графики отключений, будут публиковать региональные операторы систем распределения на своих страницах в социальных сетях. Граждан призывают экономно потреблять электроэнергию в те часы, когда она подается.
График отключений в Киевской области 13 октября
В ДТЭК обнародовали графики стабилизационных отключений для Киевской области на 13 октября. Электроснабжение будет отключаться по очереди в следующие часы:
- 1.1 очередь: с 08:00 до 10:00 и с 18:30 до 20:30
- 1.2 очередь: с 16:30 до 20:30
- 2.1 очередь: с 16:30 до 20:30
- 2.2 очередь: с 08:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30
- 3.1 очередь: с 20:00 до 24:00
- 3.2 смена: с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 24:00
- 4.1 смена: с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 22:00
- 4.2 смена: с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 24:00
- 5.1 смена: с 16:00 до 19:00
- 5.2 смена: с 13:00 до 17:00
- 6.1 смена: с 13:00 до 17:00
- 6.2 очередь: с 06:00 до 10:00 и с 13:00 до 17:00
График отключений в Полтавской области 13 октября
В Полтавской области 13 октября будут проводиться почасовые отключения электроэнергии.
Отключение электричества в Черкасской области 13 октября
Ограничения в энергоснабжении ожидают и Черкасскую область, сообщают в "Укрэнерго".
Время отсутствия электроснабжения:
- 1.1 очередь: с 10:00 до 12:00, с 18:00 до 20:00
- 1.2 очередь: с 10:00 до 12:00, с 18:00 до 20:00
- 2.1 очередь: с 10:00 до 12:00, с 16:00 до 18:00
- 2.2 очередь: с 14:00 до 16:00, с 20:00 до 22:00
- 3.1 очередь: с 14:00 до 16:00, с 20:00 до 22:00
- 3.2 очередь: с 08:00 до 10:00, с 16:00 до 18:00, с 22:00 до 24:00
- 4.1 смена: с 06:00 до 08:00, с 14:00 до 16:00, с 20:00 до 22:00
- 4.2 очередь: с 12:00 до 14:00, с 20:00 до 22:00
- 5.1 смена: с 08:00 до 10:00, с 16:00 до 18:00, с 22:00 до 24:00
- 5.2 очередь: с 08:00 до 10:00, с 16:00 до 18:00, с 22:00 до 24:00
- 6.1 очередь: с 12:00 до 14:00, с 18:00 до 20:00
- 6.2 смена: с 12:00 до 14:00, с 18:00 до 20:00
Графики отключений в Харьковской области 13 октября
В регионе графики будут действовать с 06:30 до 00:00.
- 1.1-я очередь: с 19:00 до 22:00
- 1.2 смена: с 19:00 до 22:00
- 2.1 очередь: с 08:30 до 12:00, с 19:00 до 22:00
- 2.2 очередь: с 08:30 до 12:00
- 3.1 смена: с 22:00 до 24:00
- 3.2 смена: с 22:00 до 24:00
- 4.1 смена: с 12:00 до 15:30
- 4.2 очередь: с 12:00 до 15:30
- 5.1 смена: не отключается
- 5.2 очередь: с 15:30 до 19:00
- 6.1 очередь: с 06:00 до 08:30, с 15:30 до 19:00
- 6.2 очередь: с 15:30 до 19:00
Отключение электроэнергии в Сумской области 13 октября
АО "Сумыоблэнерго" уже опубликовало графики на завтра.
Напомним, что во время длительных отключений электроэнергии в Украине могут ввести графики водоснабжения.
Ранее также сообщалось, что в связи с ситуацией с энергоснабжением в Киеве и области эксперты предлагают ввести чрезвычайное положение.