Графіки відключень електроенергії на 13 жовтня: які черги і коли будуть без світла

В окремих регіонах України у вівторок, 13 жовтня діятимуть графіки відключень світла. Причиною в Укренерго назвали наслідки російських атак на енергетичні об'єкти.

Графіки погодинних відключень діятимуть для всіх категорій споживачів, повідомили в Укренерго. Обсяг обмежень — від 0,5 до 2 черг. Також буде обмежено потужність для бізнесу та промисловості.

В Укренерго наголосили, що через удари РФ ситуація в енергосистемі може змінитися. Актуальну інформацію, зокрема й графіки відключень, оприлюднюватимуть регіональні оператори систем розподілу на своїх сторінках у соцмережах. Громадян закликають споживати електроенергію ощадливо в ті години, коли її подають.

Графік відключень на Київщині 13 жовтня

В ДТЕК оприлюднили графіки стабілізаційних відключень для Київщини на 13 жовтня. Світла не буде за чергами в такі години:

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1.1 черга : з 08:00 до 10:00 та з 18:30 до 20:30

: з 08:00 до 10:00 та з 18:30 до 20:30 1.2 черга : з 16:30 до 20:30

: з 16:30 до 20:30 2.1 черга : з 16:30 до 20:30

: з 16:30 до 20:30 2.2 черга : з 08:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30

: з 08:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30 3.1 черга : з 20:00 до 24:00

: з 20:00 до 24:00 3.2 черга : з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00

: з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00 4.1 черга : з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 22:00

: з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 22:00 4.2 черга : з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00

: з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00 5.1 черга : з 16:00 до 19:00

: з 16:00 до 19:00 5.2 черга : з 13:00 до 17:00

: з 13:00 до 17:00 6.1 черга : з 13:00 до 17:00

: з 13:00 до 17:00 6.2 черга: з 06:00 до 10:00 та з 13:00 до 17:00

Графік відключень на Полтавщині 13 жовтня

На Полтавщині 13 жовтня діятимуть погодинні відключення електроенергії.

Відключення світла на Черкащині 13 жовтня

Обмеження енергозабезпечення чекає і Черкаську область, інформують в Укренерго.

Години відсутності електропостачання:

1.1 черга : з 10:00 до 12:00, з 18:00 до 20:00

: з 10:00 до 12:00, з 18:00 до 20:00 1.2 черга : з 10:00 до 12:00, з 18:00 до 20:00

: з 10:00 до 12:00, з 18:00 до 20:00 2.1 черга : з 10:00 до 12:00, з 16:00 до 18:00

: з 10:00 до 12:00, з 16:00 до 18:00 2.2 черга : з 14:00 до 16:00, з 20:00 до 22:00

: з 14:00 до 16:00, з 20:00 до 22:00 3.1 черга : з 14:00 до 16:00, з 20:00 до 22:00

: з 14:00 до 16:00, з 20:00 до 22:00 3.2 черга : з 08:00 до 10:00, з 16:00 до 18:00, з 22:00 до 24:00

: з 08:00 до 10:00, з 16:00 до 18:00, з 22:00 до 24:00 4.1 черга : з 06:00 до 08:00, з 14:00 до 16:00, з 20:00 до 22:00

: з 06:00 до 08:00, з 14:00 до 16:00, з 20:00 до 22:00 4.2 черга : з 12:00 до 14:00, з 20:00 до 22:00

: з 12:00 до 14:00, з 20:00 до 22:00 5.1 черга : з 08:00 до 10:00, з 16:00 до 18:00, з 22:00 до 24:00

: з 08:00 до 10:00, з 16:00 до 18:00, з 22:00 до 24:00 5.2 черга : з 08:00 до 10:00, з 16:00 до 18:00, з 22:00 до 24:00

: з 08:00 до 10:00, з 16:00 до 18:00, з 22:00 до 24:00 6.1 черга : з 12:00 до 14:00, з 18:00 до 20:00

: з 12:00 до 14:00, з 18:00 до 20:00 6.2 черга: з 12:00 до 14:00, з 18:00 до 20:00

Графіки відключень на Харківщині 13 жовтня

В регіоні графіки діятимуть з 06:30 до 00:00.

1.1 черга : з 19:00 до 22:00

: з 19:00 до 22:00 1.2 черга : з 19:00 до 22:00

: з 19:00 до 22:00 2.1 черга : з 08:30 до 12:00, з 19:00 до 22:00

: з 08:30 до 12:00, з 19:00 до 22:00 2.2 черга : з 08:30 до 12:00

: з 08:30 до 12:00 3.1 черга : з 22:00 до 24:00

: з 22:00 до 24:00 3.2 черга : з 22:00 до 24:00

: з 22:00 до 24:00 4.1 черга : з 12:00 до 15:30

: з 12:00 до 15:30 4.2 черга : з 12:00 до 15:30

: з 12:00 до 15:30 5.1 черга : не вимикається

: не вимикається 5.2 черга : з 15:30 до 19:00

: з 15:30 до 19:00 6.1 черга : з 06:00 до 08:30, з 15:30 до 19:00

: з 06:00 до 08:30, з 15:30 до 19:00 6.2 черга: з 15:30 до 19:00

Відключення на Сумщині 13 жовтня

АТ "Сумиобленерго" вже опублікувало графіки на завтра.

Нагадаємо, під час тривалих відключень електроенергії в Україні можуть запровадити графіки подачі води.

Раніше також повідомлялося, що через ситуацію з енергопостачанням у Києві та області експерти пропонують запровадити надзвичайний стан.