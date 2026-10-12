Графіки відключень електроенергії на 13 жовтня: які черги і коли будуть без світла
В окремих регіонах України у вівторок, 13 жовтня діятимуть графіки відключень світла. Причиною в Укренерго назвали наслідки російських атак на енергетичні об'єкти.
Графіки погодинних відключень діятимуть для всіх категорій споживачів, повідомили в Укренерго. Обсяг обмежень — від 0,5 до 2 черг. Також буде обмежено потужність для бізнесу та промисловості.
В Укренерго наголосили, що через удари РФ ситуація в енергосистемі може змінитися. Актуальну інформацію, зокрема й графіки відключень, оприлюднюватимуть регіональні оператори систем розподілу на своїх сторінках у соцмережах. Громадян закликають споживати електроенергію ощадливо в ті години, коли її подають.
Графік відключень на Київщині 13 жовтня
В ДТЕК оприлюднили графіки стабілізаційних відключень для Київщини на 13 жовтня. Світла не буде за чергами в такі години:
- 1.1 черга: з 08:00 до 10:00 та з 18:30 до 20:30
- 1.2 черга: з 16:30 до 20:30
- 2.1 черга: з 16:30 до 20:30
- 2.2 черга: з 08:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30
- 3.1 черга: з 20:00 до 24:00
- 3.2 черга: з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00
- 4.1 черга: з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 22:00
- 4.2 черга: з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00
- 5.1 черга: з 16:00 до 19:00
- 5.2 черга: з 13:00 до 17:00
- 6.1 черга: з 13:00 до 17:00
- 6.2 черга: з 06:00 до 10:00 та з 13:00 до 17:00
Графік відключень на Полтавщині 13 жовтня
На Полтавщині 13 жовтня діятимуть погодинні відключення електроенергії.
Відключення світла на Черкащині 13 жовтня
Обмеження енергозабезпечення чекає і Черкаську область, інформують в Укренерго.
Години відсутності електропостачання:
- 1.1 черга: з 10:00 до 12:00, з 18:00 до 20:00
- 1.2 черга: з 10:00 до 12:00, з 18:00 до 20:00
- 2.1 черга: з 10:00 до 12:00, з 16:00 до 18:00
- 2.2 черга: з 14:00 до 16:00, з 20:00 до 22:00
- 3.1 черга: з 14:00 до 16:00, з 20:00 до 22:00
- 3.2 черга: з 08:00 до 10:00, з 16:00 до 18:00, з 22:00 до 24:00
- 4.1 черга: з 06:00 до 08:00, з 14:00 до 16:00, з 20:00 до 22:00
- 4.2 черга: з 12:00 до 14:00, з 20:00 до 22:00
- 5.1 черга: з 08:00 до 10:00, з 16:00 до 18:00, з 22:00 до 24:00
- 5.2 черга: з 08:00 до 10:00, з 16:00 до 18:00, з 22:00 до 24:00
- 6.1 черга: з 12:00 до 14:00, з 18:00 до 20:00
- 6.2 черга: з 12:00 до 14:00, з 18:00 до 20:00
Графіки відключень на Харківщині 13 жовтня
В регіоні графіки діятимуть з 06:30 до 00:00.
- 1.1 черга: з 19:00 до 22:00
- 1.2 черга: з 19:00 до 22:00
- 2.1 черга: з 08:30 до 12:00, з 19:00 до 22:00
- 2.2 черга: з 08:30 до 12:00
- 3.1 черга: з 22:00 до 24:00
- 3.2 черга: з 22:00 до 24:00
- 4.1 черга: з 12:00 до 15:30
- 4.2 черга: з 12:00 до 15:30
- 5.1 черга: не вимикається
- 5.2 черга: з 15:30 до 19:00
- 6.1 черга: з 06:00 до 08:30, з 15:30 до 19:00
- 6.2 черга: з 15:30 до 19:00
Відключення на Сумщині 13 жовтня
АТ "Сумиобленерго" вже опублікувало графіки на завтра.
Нагадаємо, під час тривалих відключень електроенергії в Україні можуть запровадити графіки подачі води.
Раніше також повідомлялося, що через ситуацію з енергопостачанням у Києві та області експерти пропонують запровадити надзвичайний стан.