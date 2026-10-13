Выплаты пострадавшим на критической инфраструктуре: кто может получить пособие по инвалидности

Суммы от 200 тысяч до миллиона гривен, выплата разницы при изменении группы инвалидности и три года после введения военного положения по обращению — правительство пересмотрело правила оказания помощи пострадавшим.

Пострадавшие на объектах критической инфраструктуры могут получить от 200 до 800 тысяч гривен, а семьи погибших — миллион. Правительство приняло решение, уточняющее порядок назначения и выплаты этой единовременной помощи, сообщает Министерство социальной политики.

Сумма зависит от группы инвалидности: 800 тысяч гривен для I группы, 500 тысяч — для II и 200 тысяч — для III. В случае смерти человека его близким выплатят 1 миллион гривен.

Право на получение средств имеют лица, пострадавшие от российской агрессии и находившиеся на момент событий на объектах критической инфраструктуры, работники операторов таких объектов, а также государственные служащие и должностные лица органов местного самоуправления. Назначает и выплачивает пособие Пенсионный фонд Украины.

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Кабмин определил порядок оформления и заверения личного распоряжения о выплате в случае увечья или гибели. Отдельно урегулирован вопрос об изменении группы инвалидности — человеку доплатят разницу между ранее полученной и новой суммой.

Также определены сроки — обратиться можно в течение действия военного положения и еще в течение трех лет после его окончания или отмены.

Если за тот же ущерб здоровью или гибель человек уже получил другие единовременные или страховые выплаты, но меньшие, чем предусмотрено профильным законом, ему выплатят разницу. Таким образом, государство гарантирует пострадавшему или его семье полный объем поддержки независимо от других источников возмещения.

Ранее сообщалось, что пенсию ещё можно увеличить, если когда-то заработок был выше, чем в 2000-х годах — для этого достаточно найти в архиве один документ о прежней зарплате.

Также речь шла о том, что часть украинцев в возрасте от 70 лет имеет право на доплату, если пенсия не дотягивает до установленного уровня, а её размер зависит от возраста и страхового стажа.