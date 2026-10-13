Виплати постраждалим на критичній інфраструктурі: хто може отримати допомогу по інвалідності

Суми від 200 тисяч до мільйона гривень, виплата різниці при зміні групи інвалідності та три роки після воєнного стану на звернення – уряд переписав правила допомоги постраждалим.

Постраждалі на об'єктах критичної інфраструктури можуть отримати від 200 до 800 тисяч гривень, а родини загиблих – мільйон. Уряд ухвалив рішення, яке уточнює порядок призначення та виплати цієї одноразової допомоги, повідомляє Міністерство соціальної політики.

Суму визначає група інвалідності: 800 тисяч гривень для I групи, 500 тисяч – для II і 200 тисяч – для III. У разі смерті людини її близьким виплатять 1 мільйон гривень.

Право на кошти мають ті, хто постраждав від російської агресії й на момент подій перебував на об'єктах критичної інфраструктури, працівники операторів таких об'єктів, а також державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування. Призначає й виплачує допомогу Пенсійний фонд України.

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Кабмін прописав, як оформлювати та засвідчувати особисте розпорядження щодо виплати у разі каліцтва або загибелі. Окремо врегульовано зміну групи інвалідності – людині доплатять різницю між раніше отриманою та новою сумою.

Визначено й терміни – звернутися можна протягом дії воєнного стану та ще три роки після його завершення чи скасування.

Якщо за те саме ушкодження здоров'я або загибель людина вже отримала інші одноразові чи страхові виплати, але менші за передбачені профільним законом, їй виплатять різницю. Так держава гарантує постраждалому або його родині повний обсяг підтримки незалежно від інших джерел відшкодування.

Раніше повідомлялося, що пенсію ще можна збільшити, якщо колись заробіток був вищим, ніж у двохтисячних – для цього достатньо знайти в архіві один документ про стару зарплату.

Також ішлося про те, що частина українців віком від 70 років має право на доплату, якщо пенсія не дотягує до встановленого рівня, а її розмір залежить від віку та страхового стажу.