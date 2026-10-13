Отключения света 14 октября: энергетики предоставили свежие графики

14 октября в ряде регионов Украины с 06:00 до 23:59 будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности для промышленности в связи с последствиями российских обстрелов.

Причина введения ограничений — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты, сообщили в "Укрэнерго". Там напомнили, что в результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Энергетики рекомендуют следить за сообщениями и графиками отключений на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе. Для всех категорий потребителей будут действовать графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 2 очередей.

Графики отключений электроэнергии в Киеве 14 октября

По распоряжению "Укрэнерго" завтра в столице также будут проводиться отключения.

Узнать расписание жители столицы могут в чат-боте ДТЭК, на сайте ДТЭК или в приложении "Киев Цифровой".

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Кроме того, расписание можно проверить на сайте YASNO или в приложении YASNO Mobile.

Графики отключений электроэнергии в Киевской области 14 октября

Энергокомпания ДТЭК опубликовала актуальные графики для Киевской области.

очередь 1.1 — с 06:00 до 07:00, с 13:30 до 17:30;

очереди 1.2, 2.1 и 2.2 — с 13:30 до 17:30;

очередь 3.1 — с 06:30 до 10:30, с 17:00 до 21:00;

очередь 3.2 — с 17:00 до 21:00;

очереди 4.1 и 4.2 — с 08:00 до 10:30, с 17:00 до 21:00;

очередь 5.1 — с 10:00 до 14:00, с 20:30 до 22:00;

очередь 5.2 — с 10:00 до 14:00, с 20:30 до 24:00;

очередь 6.1 — с 13:00 до 14:00, с 20:30 до 24:00;

очередь 6.2 — с 10:00 до 14:00, с 20:30 до 24:00.

Графики отключений электроэнергии в Харьковской области 14 октября

Актуальная информация об отключениях электроэнергии в Харьковской области также уже доступна.

Фото: Скриншот

Графики отключения электроэнергии в Черкасской области 14 октября

В Черкасской области 14 октября будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.

Время отсутствия электроснабжения:

очередь 1.1 с 10:00 до 12:00, с 16:00 до 18:00, с 22:00 до 24:00;

очередь 1.2 с 10:00 до 12:00, с 16:00 до 18:00, с 22:00 до 24:00;

очередь 2.1 с 10:00 до 12:00, с 18:00 до 20:00;

смена 2.2 с 06:00 до 08:00, с 18:00 до 20:00;

очередь 3.1 с 13:00 до 15:00, с 18:00 до 20:00;

смена 3.2 с 08:00 до 10:00, с 15:00 до 18:00, с 22:00 до 24:00;

очередь 4.1 с 14:00 до 16:00, с 20:00 до 22:00;

очередь 4.2 с 12:00 до 14:00, с 16:00 до 18:00, с 20:00 до 22:00;

очередь 5.1 с 08:00 до 10:00, с 14:00 до 16:00, с 18:00 до 20:00;

очередь 5.2 с 08:00 до 10:00, с 14:00 до 16:00;

очередь 6.1 с 12:00 до 14:00, с 20:00 до 22:00;

очередь 6.2 с 12:00 до 14:00, с 20:00 до 22:00.

Графики отключения электричества в Полтавской области 14 октября

Жителей Полтавской области также ждут отключения, сообщили в "Полтаваоблэнерго".

График отключений в Полтавской области Фото: Скриншот

Графики отключений электроэнергии в Сумской области 14 октября

Графики отключений электроэнергии в Сумской области на завтра, 14 октября, опубликованы в "Сумыоблэнерго".

очередь 1.1 с 14:00 до 18:00, с 20:00 до 22:00;

очередь 1.2 с 12:00 до 16:00, с 18:00 до 22:00;

очередь 2.1 с 10:00 до 14:00, с 16:00 до 20:00;

очередь 2.2 с 08:00 до 12:00, с 14:00 до 18:00;

очередь 3.1 с 06:00 до 10:00, с 12:00 до 14:00;

очередь 3.2 с 10:00 до 12:00;

смена 4.1 с 08:00 до 10:00;

очередь 4.2 Отключений нет

очередь 5.1 с 22:00 до 00:00;

очередь 5.2 с 20:00 до 00:00;

очередь 6.1 с 18:00 до 22:00;

очередь 6.2 с 16:00 до 20:00, с 22:00 до 00:00.

Ранее сообщалось, что в Киеве не будут вводить почасовые графики отключения воды. Информацию об этой возможности опроверг в беседе с Фокусом и. о. первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев.

Ранее также сообщалось, что в связи с ситуацией с энергоснабжением в Киеве и области эксперты предлагают ввести чрезвычайное положение.