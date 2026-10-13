Отключения света 14 октября: энергетики предоставили свежие графики
14 октября в ряде регионов Украины с 06:00 до 23:59 будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности для промышленности в связи с последствиями российских обстрелов.
Причина введения ограничений — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты, сообщили в "Укрэнерго". Там напомнили, что в результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Энергетики рекомендуют следить за сообщениями и графиками отключений на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе. Для всех категорий потребителей будут действовать графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 2 очередей.
Графики отключений электроэнергии в Киеве 14 октября
По распоряжению "Укрэнерго" завтра в столице также будут проводиться отключения.
Узнать расписание жители столицы могут в чат-боте ДТЭК, на сайте ДТЭК или в приложении "Киев Цифровой".
Кроме того, расписание можно проверить на сайте YASNO или в приложении YASNO Mobile.
Графики отключений электроэнергии в Киевской области 14 октября
Энергокомпания ДТЭК опубликовала актуальные графики для Киевской области.
- очередь 1.1 — с 06:00 до 07:00, с 13:30 до 17:30;
- очереди 1.2, 2.1 и 2.2 — с 13:30 до 17:30;
- очередь 3.1 — с 06:30 до 10:30, с 17:00 до 21:00;
- очередь 3.2 — с 17:00 до 21:00;
- очереди 4.1 и 4.2 — с 08:00 до 10:30, с 17:00 до 21:00;
- очередь 5.1 — с 10:00 до 14:00, с 20:30 до 22:00;
- очередь 5.2 — с 10:00 до 14:00, с 20:30 до 24:00;
- очередь 6.1 — с 13:00 до 14:00, с 20:30 до 24:00;
- очередь 6.2 — с 10:00 до 14:00, с 20:30 до 24:00.
Графики отключений электроэнергии в Харьковской области 14 октября
Актуальная информация об отключениях электроэнергии в Харьковской области также уже доступна.
Графики отключения электроэнергии в Черкасской области 14 октября
В Черкасской области 14 октября будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.
Время отсутствия электроснабжения:
- очередь 1.1 с 10:00 до 12:00, с 16:00 до 18:00, с 22:00 до 24:00;
- очередь 1.2 с 10:00 до 12:00, с 16:00 до 18:00, с 22:00 до 24:00;
- очередь 2.1 с 10:00 до 12:00, с 18:00 до 20:00;
- смена 2.2 с 06:00 до 08:00, с 18:00 до 20:00;
- очередь 3.1 с 13:00 до 15:00, с 18:00 до 20:00;
- смена 3.2 с 08:00 до 10:00, с 15:00 до 18:00, с 22:00 до 24:00;
- очередь 4.1 с 14:00 до 16:00, с 20:00 до 22:00;
- очередь 4.2 с 12:00 до 14:00, с 16:00 до 18:00, с 20:00 до 22:00;
- очередь 5.1 с 08:00 до 10:00, с 14:00 до 16:00, с 18:00 до 20:00;
- очередь 5.2 с 08:00 до 10:00, с 14:00 до 16:00;
- очередь 6.1 с 12:00 до 14:00, с 20:00 до 22:00;
- очередь 6.2 с 12:00 до 14:00, с 20:00 до 22:00.
Графики отключения электричества в Полтавской области 14 октября
Жителей Полтавской области также ждут отключения, сообщили в "Полтаваоблэнерго".
Графики отключений электроэнергии в Сумской области 14 октября
Графики отключений электроэнергии в Сумской области на завтра, 14 октября, опубликованы в "Сумыоблэнерго".
- очередь 1.1 с 14:00 до 18:00, с 20:00 до 22:00;
- очередь 1.2 с 12:00 до 16:00, с 18:00 до 22:00;
- очередь 2.1 с 10:00 до 14:00, с 16:00 до 20:00;
- очередь 2.2 с 08:00 до 12:00, с 14:00 до 18:00;
- очередь 3.1 с 06:00 до 10:00, с 12:00 до 14:00;
- очередь 3.2 с 10:00 до 12:00;
- смена 4.1 с 08:00 до 10:00;
- очередь 4.2 Отключений нет
- очередь 5.1 с 22:00 до 00:00;
- очередь 5.2 с 20:00 до 00:00;
- очередь 6.1 с 18:00 до 22:00;
- очередь 6.2 с 16:00 до 20:00, с 22:00 до 00:00.
Ранее сообщалось, что в Киеве не будут вводить почасовые графики отключения воды. Информацию об этой возможности опроверг в беседе с Фокусом и. о. первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев.
Ранее также сообщалось, что в связи с ситуацией с энергоснабжением в Киеве и области эксперты предлагают ввести чрезвычайное положение.