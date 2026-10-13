Будут ли в Киеве почасовые отключения воды: в КГГА дали ответ

В Киеве не будут вводить почасовые графики отключения воды. Информацию о такой возможности опроверг и. о. первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев.

В комментарии Фокусу Пантелеев сообщил, что в настоящее время в городе имеется 103 генератора различной мощности. Также уже построены дизель-генераторные установки общей мощностью почти 16 МВт, которые могут обеспечивать электроснабжение объектов большой мощности.

Город продолжает строительство еще 40 МВт резервного энергоснабжения для водоканала. По завершении этих работ вся система водоснабжения будет обеспечена резервным энергоснабжением на случай чрезвычайной ситуации.

Для систем водоотведения уже обеспечено резервное энергоснабжение. На случай длительных отключений электроэнергии город планирует поддерживать работу центральной системы водоотведения. В то же время киевлянам все равно рекомендуют запастись технической водой.

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Генератор для водонапорной станции Фото: Фокус

Почему перебои после атак пока неизбежны

Даже переключение объектов централизованной системы на резервное питание требует времени: необходимо подключить питание к самому объекту и восстановить давление в сети. Поэтому после атак на ключевые объекты энергосистемы, когда прекращается подача электроэнергии в сеть, избежать перебоев с водоснабжением пока невозможно.

Улучшение ситуации с водоснабжением при отсутствии новых массовых обстрелов обещают до конца года.

Вакансии и бронирование

Пантелеев также подчеркнул, что сокращение доли работников критически важных предприятий, находящихся на резервировании, негативно повлияет на работу как водоканала, так и теплоэнерго. По его словам, в прошлом году город столкнулся с острой нехваткой линейных работников: слесарей, сантехников, электриков, ответственных за работу энергосистемы на предприятиях. Именно они задействованы в ключевых процессах во время отопительного сезона, ликвидации последствий вражеских атак и переподключения систем в случае непредвиденных ситуаций.

Прошлой зимой имеющийся персонал работал с тройной нагрузкой из-за нехватки кадров, обстрелов и сложных погодных условий. В прошлом году трое работников теплоэлектростанции погибли при выполнении служебных обязанностей.

Напомним, что расследователи выяснили, что у "Киевводоканала" зимой не будет резервных генераторов.

Ранее заместитель генерального директора "Киевводоканала" Сергей Горкуценко оценил критическое состояние предприятия в условиях ракетного обстрела, скачков напряжения и острого дефицита кадров. По его словам, через три дня после возможной остановки канализации Киев окажется на грани эпидемиологической катастрофы.