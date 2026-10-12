"Через 3 дня произойдет катастрофа": в "Киевводоканале" объяснили угрозу для столицы из-за ударов РФ (фото)

Через три дня после возможной остановки канализации Киев окажется на грани эпидемиологической катастрофы, а затяжные зимние отключения электроэнергии грозят полным замораживанием внутридомовых сетей столицы.

Об этом в интервью предупредил заместитель генерального директора "Киевводоканала" Сергей Горкуценко, оценивая критическое состояние предприятия в условиях ракетных обстрелов, скачков напряжения и острого дефицита кадров.

По словам чиновника, главным приоритетом для города сейчас является не столько подача воды, сколько ее отвод, ведь остановка канализационных станций из-за нехватки электроэнергии мгновенно приведет к коллапсу.

"Не будет воды — принесете воду в бутылках, приедет водовоз, будет стоять емкость. Не будет канализации — через три дня наступит эпидемиологическая катастрофа, потому что никто не перестанет пользоваться канализацией. Чем выше этаж, тем проще, а первым этажам придется несладко. Поэтому приоритетом является сделать все, чтобы отводить стоки", — подчеркнул Горкуценко.

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Сергей Горкуценко о рисках для Киева Фото: Економічна правда

Не хватает персонала

Предприятие уже работает на пределе своих возможностей: из-за тарифов, замороженных на протяжении четырех лет, и мобилизационных мер "Киевводоканал" потерял около 40 % персонала.

"Один электрик или один энергетик на пять станций. Он поехал на одну станцию, чтобы выполнить работу, затем переехал на другую. Сейчас третья работает от резервного источника питания… Не хватает людей", — пояснил заместитель генерального директора.

Ситуацию осложняют постоянные колебания напряжения в сети, а также выходящее из строя оборудование, рассчитанное еще на 1970-е годы. По словам Горкуценко, при длительных отключениях света (до 20 часов в сутки) при 10 градусах мороза риск замерзания внутридомовых систем становится критическим: "Да, это коллапс, здесь вопросов нет. То, что было, когда в домах замерзали стояки с водой".

В заключение чиновник призвал центральные власти изменить отношение к критически важной инфраструктуре: "Не ставьте водоснабжение и водоотведение на последнее место. Без воды не будет тепла. Без воды не будет электроэнергии. Без водоотведения вообще не будет населения. Это три вещи, о которых действительно вспоминают, когда пропадает вода".

Напомним, что следователи выяснили, что у "Киевводоканала" зимой не будет резервных генераторов.

В частности, в Киеве после удара со стороны РФ сначала остановилась "синяя ветка" метрополитена, а затем — и остальные маршруты.