"Через 3 дні буде катастрофа": у "Київводоканалі" пояснили загрозу для столиці через удари РФ (фото)

Через три дні після можливої ​​зупинки каналізації Київ опиниться на межі епідеміологічної катастрофи, а затяжні зимові знеструмлення загрожують повним заморожуванням внутрішньобудинкових мереж столиці.

Про це в інтерв'ю попередив заступник генерального директора "Київводоканалу" Сергій Горкуценко, оцінюючи критичний стан підприємства в умовах ракетного обстрілу, стрибків напруги та гострого дефіциту кадрів.

За словами чиновника, головним пріоритетом для міста зараз є не так подача води, як її відведення, адже зупинка каналізаційних станцій через нестачу електроенергії миттєво спровокує колапс.

"Не буде води – воду принесете у баклажці, приїде водовоз, стоятиме ємність. Не буде каналізації – через три дні буде епідеміологічна катастрофа, бо ніхто не залишить користуватися каналізацією. Що поверх, то простіше, а першим поверхам буде горе. Тому у пріоритеті зробити все, щоб відводити стоки", — наголосив Горкуценко.

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Сергій Горкуценко про ризики для Києва Фото: Економічна правда

Не вистачає персоналу

Підприємство вже працює на межі своїх можливостей: через заморожені протягом чотирьох років тарифи та мобілізаційні заходи "Київводоканал" втратив близько 40% персоналу.

"Один електрик чи один енергетик на п'ять станцій. Він поїхав на одну станцію зробити, потім переїхав на іншу. Наразі третя зупиняється від резервного джерела живлення… Нестача людей", — пояснив заступник гендиректора.

Ситуацію ускладнюють постійні коливання напруги в мережі, обладнання, що випалюють, розраховане ще на 1970-і роки. За словами Горкуценка, за тривалих відключень світла (до 20 годин на добу) при 10 градусах морозу ризик замерзання внутрішньобудинкових систем стає критичним: "Так, це колапс, тут питань немає. Те, що було, коли в будинках замерзали стояки з водою".

Насамкінець чиновник закликав центральну владу змінити ставлення до критичної інфраструктури: "Не ставте водопостачання, водовідведення на останнє місце. Без води тепла не буде. Без води не буде електроенергії. Без водовідведення взагалі не буде населення. Це три речі, які справді згадуються, коли пропадає вода".

Нагадаємо, розслідувачі вияснили, що "Київводоканал" не матиме резервних генераторів взимку.

Зокрема, у Києві після удару РФ спинилась спершу "синя гілка" метрополітену, а згодом — й решта маршрутів.