Чи будуть у Києві погодинні відключення води: в КМДА дали відповідь

У Києві не будуть запроваджувати погодинні графіки відключення води. Інформацію про таку можливість спростував в. о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв.

В коментарі Фокусу Пантелеєв повідомив, що наразі в місті є 103 генератори різної потужності. Також уже збудовані дизель-генераторні установки загальною потужністю майже 16 МВт, які можуть живити об'єкти великої потужності.

Ще 40 МВт резервного живлення для водоканалу місто продовжує будувати. Після завершення цих робіт усю систему водопостачання забезпечать резервним живленням на випадок надзвичайної ситуації.

Для систем водовідведення резервне живлення вже забезпечене. На випадок тривалих відключень електроенергії місто планує підтримувати роботу центральної системи водовідведення. Водночас киянам усе одно радять мати запас технічної води.

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Генератор для водонапорної станції Фото: Фокус

Чому перебої після атак поки неминучі

Навіть переведення об'єктів централізованої системи на резервне живлення потребує часу: треба заживити сам об'єкт і відновити тиск у мережі. Тому після атак на ключові об'єкти енергосистеми, коли припиняється подача електроенергії в мережу, уникнути перебоїв з водопостачанням наразі неможливо.

Покращення ситуації з водопостачанням за відсутності нових масових обстрілів обіцяють до кінця року.

Кадри та бронювання

Пантелеєв також наголосив, що зменшення відсотка бронювання працівників критичних підприємств негативно вплине на роботу і водоканалу, і теплоенерго. За його словами, торік місто зіткнулося з гострою нестачею лінійних працівників: слюсарів, сантехніків, електриків, відповідальних за роботу енергосистеми на підприємствах. Саме вони залучені до ключових процесів під час опалювального сезону, ліквідації наслідків ворожих атак і перепідключення систем у разі позапланових ситуацій.

Минулої зими наявний штат працював із потрійним навантаженням через нестачу кадрів, обстріли та складні погодні умови. Минулого року троє тепловиків загинули під час виконання робочих завдань.

Нагадаємо, розслідувачі вияснили, що "Київводоканал" не матиме резервних генераторів взимку.

Раніше заступник генерального директора "Київводоканалу" Сергій Горкуценко оцінив критичний стан підприємства в умовах ракетного обстрілу, стрибків напруги та гострого дефіциту кадрів. За його словами, через три дні після можливої ​​зупинки каналізації Київ опиниться на межі епідеміологічної катастрофи.