Відключення світла 14 жовтня: енергетики надали свіжі графіки

14 жовтня в Україні у низці регіонів діятимуть графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності для промисловості з 06:00 до 23:59 через наслідки російських обстрілів.

Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, повідомили в Укренерго. Там нагадали, що внаслідок російських обстрілів — ситуація в енергосистемі може змінюватись. Енергетики рекомендують стежити за повідомленнями та графіками відключень на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні. Для всіх категорій споживачів діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 2 черг.

Графіки відключення світла у Києві 14 жовтня

За командою Укренерго завтра в столиці також застосовуватимуться відключення.

Дізнатись графіки мешканці столиці можуть у чат-боті ДТЕК, на сайті ДТЕК або в додатку "Київ Цифровий".

Видео дня

Також графік можна перевірити на сайті YASNO або у застосунку YASNO Mobile.

Графіки відключення світла на Київщині 14 жовтня

Енергокомпанія ДТЕК опублікувала актуальні графіки для Київської області.

черга 1.1 — з 06:00 до 07:00, з 13:30 до 17:30;

черги 1.2, 2.1 та 2.2 — з 13:30 до 17:30;

черга 3.1 — з 06:30 до 10:30, з 17:00 до 21:00;

черга 3.2 — з 17:00 до 21:00;

черги 4.1 та 4.2 — з 08:00 до 10:30, з 17:00 до 21:00;

черга 5.1 — з 10:00 до 14:00, з 20:30 до 22:00;

черга 5.2 — з 10:00 до 14:00, з 20:30 до 24:00;

черга 6.1 — з 13:00 до 14:00, з 20:30 до 24:00;

черга 6.2 — з 10:00 до 14:00, з 20:30 до 24:00.

Графіки відключення світла на Харківщині 14 жовтня

Актуальна інформація про відключення електроенергії у Харківській області теж вже доступна.

Фото: Скриншот

Графіки відключення світла на Черкащині 14 жовтня

На Черкащині 14 жовтня діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.

Години відсутності електропостачання:

черга 1.1 з 10:00 до 12:00, з 16:00 до 18:00, з 22:00 до 24:00;

черга 1.2 з 10:00 до 12:00, з 16:00 до 18:00, з 22:00 до 24:00;

черга 2.1 з 10:00 до 12:00, з 18:00 до 20:00;

черга 2.2 з 06:00 до 08:00, з 18:00 до 20:00;

черга 3.1 з 13:00 до 15:00, з 18:00 до 20:00;

черга 3.2 з 08:00 до 10:00, з 15:00 до 18:00, з 22:00 до 24:00;

черга 4.1 з 14:00 до 16:00, з 20:00 до 22:00;

черга 4.2 з 12:00 до 14:00, з 16:00 до 18:00, з 20:00 до 22:00;

черга 5.1 з 08:00 до 10:00, з 14:00 до 16:00, з 18:00 до 20:00;

черга 5.2 з 08:00 до 10:00, з 14:00 до 16:00;

черга 6.1 з 12:00 до 14:00, з 20:00 до 22:00;

черга 6.2 з 12:00 до 14:00, з 20:00 до 22:00.

Графіки відключення світла на Полтавщині 14 жовтня

Мешканців Полтавської область теж чекають відключення, повідомили в "Полтаваобленерго".

Графік відключень в Полтавській області Фото: Скриншот

Графіки відключення світла на Сумщині 14 жовтня

Графіки вимкнень світла по Сумщині на завтра, 14 жовтня опублікували в "Сумиобленерго".

черга 1.1 з 14:00 до 18:00, з 20:00 до 22:00;

черга 1.2 з 12:00 до 16:00, з 18:00 до 22:00;

черга 2.1 з 10:00 до 14:00, з 16:00 до 20:00;

черга 2.2 з 08:00 до 12:00, з 14:00 до 18:00;

черга 3.1 з 06:00 до 10:00, з 12:00 до 14:00;

черга 3.2 з 10:00 до 12:00;

черга 4.1 з 08:00 до 10:00;

черга 4.2 Відключення відсутні

черга 5.1 з 22:00 до 00:00;

черга 5.2 з 20:00 до 00:00;

черга 6.1 з 18:00 до 22:00;

черга 6.2 з 16:00 до 20:00, з 22:00 до 00:00.

Раніше повідомлялось, що у Києві не будуть запроваджувати погодинні графіки відключення води. Інформацію про таку можливість спростував Фокусу в. о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв.

Раніше також повідомлялося, що через ситуацію з енергопостачанням у Києві та області експерти пропонують запровадити надзвичайний стан.