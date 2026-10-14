ДТП без участия полиции: когда Европротокол предоставит водителю компенсацию в размере до 250 тыс. грн

Почему выплаты по автогражданке в Украине подскочили сразу на 87%? Совместно с экспертами разбираем эффект нового закона, отмену франшиз и феномен Европротокола.

За восемь месяцев 2026 года страховщики выплатили по автогражданке 7,4 млрд грн — на 87% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время количество урегулированных требований выросло на 28%, а Европротокол впервые с 2021 года обогнал оформление ДТП с участием полиции. Реформа ОСАГО изменила не только лимиты возмещения, но и правила расчета убытков, а также порядок обращения в страховые компании.

Фокус совместно с экспертами выяснил, что это означает для водителей, как быстрее получить выплату и в каких случаях можно остаться без страхового покрытия?

Реформа в цифрах: что показал рынок автогражданки за год

ОСАГО в Украине перестала быть формальностью, которую приобретают лишь из-за требований законодательства. После реформы обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, благодаря новым нормам, условия возмещения убытков стали значительно проще для владельцев наземных транспортных средств (ОСЦПВ). В то же время увеличились как суммы выплат, так и количество обращений.

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По данным рынка, за январь–август 2026 года страховщики урегулировали 122,5 тыс. требований по автогражданке, что на 28 % больше, чем за тот же период 2025 года. А общая сумма выплат составила 7,4 млрд грн, что на 87% выше прошлогоднего показателя.

Средний размер ущерба вырос с 41,4 тыс. грн до 60,7 тыс. грн, то есть на 47 %. Это означает, что страховщики не просто чаще выплачивают компенсации. Средняя сумма возмещения также стала значительно больше.

"Объем выплат растет по двум причинам одновременно: люди чаще обращаются, и каждая выплата становится больше", — объясняет Фокусу заместитель председателя правления ARX, генеральный директор ARX Life Вячеслав Гавриленко.

Как отмена износа и франшиз привела к оживлению рынка

Одним из главных изменений этого года стал переход на новые правила ОСАГО, предусмотренные законом № 3720-IX, который вступил в силу 1 января 2025 года. В этом году вступили в силу новые страховые суммы, отменена франшиза, а при расчете возмещения больше не применяется коэффициент износа автомобиля. Также отменено отдельное ограничение суммы выплаты по Европротоколу и введено обязательное прямое урегулирование для страховщиков.

Согласно действующим лимитам, страховая сумма за ущерб имуществу составляет 250 тыс. грн на одного пострадавшего, а за ущерб жизни и здоровью — 500 тыс. грн на одного пострадавшего. Дальнейшее увеличение лимитов до 2 млн грн за ущерб имуществу на одно страховое событие и до 1 млн грн за ущерб жизни и здоровью на одного пострадавшего закон связывает с отменой военного положения.

Важно и то, что после отмены франшизы пострадавший не должен самостоятельно оплачивать предусмотренную ею часть ущерба. А отсутствие в расчете коэффициента износа означает, что стоимость восстановления автомобиля определяется по новым правилам, без уменьшения выплаты из-за возраста поврежденных деталей.

На практике это существенно влияет на размер компенсаций. Ведь стоимость запчастей и ремонтных работ растет, а прежние лимиты во многих случаях уже не соответствовали реальным затратам на восстановление автомобиля.

Советник председателя правления НАСК "ОРАНТА" Елена Машаро в комментарии изданию "Фокус" приводит данные, демонстрирующие эффект от увеличения страховых сумм.

"Мы отчетливо видим практический эффект от новых правил. В портфеле ОРАНТЫ около 8 % требований о возмещении ущерба имуществу в 2025–2026 годах превышают лимит в 160 тыс. грн, действовавший в 2024 году. В то же время на такие случаи приходится более 30% общей суммы выплат. То есть повышение лимитов существенно расширило реальный объем страховой защиты для водителя", — говорит эксперт.

По словам Елены Машаро, на увеличение сумм возмещения влияют не только новые лимиты. Важную роль играют также изменение законодательного порядка определения выплат, отмена финансового ограничения для европротокола и удорожание ремонта.

Елена Машаро , советник председателя правления НАСК "ОРАНТА"

На увеличение размера возмещений повлиял ряд факторов: изменился установленный законодательством порядок определения страховой выплаты, были сняты финансовые ограничения при применении Европротокола. Свою роль играет и инфляция, из-за которой растет стоимость ремонта автомобиля.

Поэтому увеличение средней выплаты нельзя объяснить только одной нормой закона. На это влияют одновременно изменения в расчете компенсации, стоимость ремонта и то, как часто водители обращаются за возмещением.

Электронные полисы и цены: что нужно знать автовладельцам

Еще одно изменение заключается в полной цифровизации автогражданки и переходе исключительно на электронные договоры. По данным МТСБУ, в 2025 году 99,7 % полисов автогражданки были электронными. Для сравнения: в 2024 году этот показатель составлял 76,8%.

Электронный формат позволяет оформить страховку удаленно и проверить ее действительность через соответствующие сервисы, поэтому водителям больше не нужно полагаться на бумажный бланк. Данные договора хранятся в централизованной системе.

В то же время наличие электронного полиса не означает, что можно не проверять правильность внесенных данных. Ошибка в информации об автомобиле или договоре может создать проблемы при урегулировании ДТП.

После перехода к свободному ценообразованию единой цены на автогражданку для всех водителей не существует. Страховщики самостоятельно устанавливают тарифы с учетом характеристик автомобиля, места его использования, профиля водителя и других факторов риска.

Например, по данным ОРАНТЫ, для легкового автомобиля категории В1, которым пользуется водитель в возрасте 40 лет, ориентировочная стоимость полиса в компании составляет 4 414 грн в Киеве, 3 110 грн в областном центре и 2 098 грн в районном центре.

Отметим, что это пример тарифа конкретной страховой компании, а не средняя цена по всему рынку. Поэтому перед покупкой полиса стоит сравнить предложения нескольких страховщиков, проверить условия договора и убедиться, что его данные правильно внесены в базу.

Выплаты выросли на 87%: почему водители чаще обращаются к страховщикам

Рост числа обращений объясняется не только увеличением количества ДТП. Важную роль играет прямое урегулирование. При определенных условиях пострадавший может обратиться в свою страховую компанию, а не к страховщику водителя, виновного в ДТП.

Для компаний это означает, что им приходится вести больше дел, в частности по ДТП, в которых их клиент является потерпевшим, а не виновником.

"Внедрение системы прямого урегулирования стало одной из основных причин роста числа обращений. Теперь ОРАНТА урегулирует не только случаи, когда наша компания страховала ответственность виновника, но и значительную часть ДТП, в которых пострадали наши страхователи", — отмечает Елена Машаро.

Для водителя это означает возможность взаимодействовать со страховщиком, у которого он приобрел автогражданку. Однако прямое урегулирование не отменяет необходимости правильно оформить ДТП, сообщить о происшествии и предоставить документы.

Масштаб изменений можно увидеть и по статистике ARX.

Вячеслав Гавриленко , заместитель председателя правления ARX, генеральный директор ARX Life

В ARX за восемь месяцев 2026 года было урегулировано 4 441 заявление на сумму 275,2 млн грн. Из них 2 231 — ущерб имуществу в ДТП, оформленных полицией, 2 060 — Европротокол (46% случаев) и 150 — ущерб здоровью. Средний ущерб — 61 960 грн, что соответствует рыночному уровню. По имущественному ущербу в ДТП с участием полиции мы в среднем выплачиваем 80,7 тыс. грн, по "Европротоколу" — 43,2 тыс. грн.

Показатели, приведенные Вячеславом Гавриленко, касаются именно ARX и не являются общерыночной статистикой. В то же время они показывают, насколько широко распространился упрощенный порядок оформления ДТП.

Европротокол опередил оформление ДТП с участием полиции

По данным ARX, в течение 2026 года количество заявленных случаев, оформленных по Европротоколу, выросло на 50% — с 42,5 тыс. до 63,7 тыс. Что касается ДТП, оформленных с участием полиции, прирост составил 11%.

"Больше всего изменилась структура обращений. Количество заявленных случаев по европротоколу за восемь месяцев выросло на 50%, с 42,5 тыс. до 63,7 тыс., а по ДТП, оформленным полицией, — лишь на 11%. Впервые как минимум с 2021 года количество ДТП, оформленных по европротоколу, превысило количество ДТП, оформленных с участием полиции", — рассказывает Вячеслав Гавриленко.

Одной из причин стала отмена отдельного лимита в 80 тыс. грн для возмещения ущерба по ДТП, оформленным таким образом. Теперь компенсация выплачивается в пределах страховой суммы по ОСАГО, если событие соответствует установленным законом условиям.

По данным рынка, средняя выплата по европротоколу за восемь месяцев составила 44,1 тыс. грн. На такие случаи пришлось 2,8 млрд грн, или 38 % всех выплат.

В ОРАНТЕ также отмечают рост популярности упрощенного оформления. За январь-август 2026 года доля европротоколов среди дел ОСАГО компании составила 48,17%. А в делах прямого урегулирования этот показатель достиг 66,2% против 60% в 2025 году.

"При урегулировании на месте уже около двух третей дел оформляются по Европротоколу. Это важный показатель, поскольку водителю не нужно вызывать полицию и ждать оформления ДТП в тех случаях, когда обстоятельства позволяют воспользоваться упрощенной процедурой. А после отмены отдельного финансового ограничения Европротокол можно применять не только к небольшим убыткам", — отмечает Елена Машаро.

Однако упрощенная процедура подходит не для всех ДТП. Если водители не могут прийти к согласию относительно обстоятельств ДТП, есть пострадавшие, повреждено иное имущество или имеется подозрение на состояние опьянения, необходимо вызвать полицию.

Более того, рост числа европротоколов ужесточает требования к фиксации обстоятельств ДТП.

"У этого роста есть и обратная сторона. Чем больше ДТП оформляется без участия полиции, тем важнее становится проверка обстоятельств таких происшествий, в частности для выявления возможных попыток инсценировки ДТП. Страховщики тщательнее проверяют фото, геолокацию и обстоятельства аварии, поэтому водителю важно правильно зафиксировать происшествие", — объясняет Елена Машаро.

Поэтому водителям не следует ограничиваться фотографией царапины или вмятины. Необходимо зафиксировать расположение автомобилей, номерные знаки, дорожные знаки, разметку, светофоры, обломки и все повреждения с разных ракурсов. Если есть видеорегистратор, запись также стоит сохранить.

Как оформить ДТП, чтобы не задержать выплату страхового возмещения

Юрист Дина Дрижакова обращает внимание на несколько распространенных ошибок, которые могут затруднить урегулирование.

Ремонт автомобиля до осмотра страховщиком. Пострадавший должен сохранить поврежденное имущество в том состоянии, в котором оно находилось после ДТП, и обеспечить возможность его осмотра. По словам юриста, страховщик должен провести осмотр в течение 10 рабочих дней с момента уведомления об аварии. Если осмотр не состоялся по причинам, не зависящим от потерпевшего, обязанность сохранять автомобиль в первоначальном состоянии прекращается. Неправильно заполненный европротокол. Неточности в данных об автомобиле или полисе, противоречия между схемой ДТП и описанием обстоятельств, отсутствие подписей или разные объяснения водителей могут привести к дополнительной проверке. Недостаточная фиксация аварии. Общие фотографии места ДТП помогают понять, как располагались автомобили, какие дорожные условия были на месте и при каких обстоятельствах возникли повреждения.

Также стоит проверить действительность полиса другого участника ДТП через сервисы МТСБУ. Это можно сделать прямо на месте аварии, отмечает эксперт. А чтобы ускорить урегулирование, водителю следует сразу предоставить страховой компании имеющиеся материалы: европротокол или документы полиции, фото и видео, контакты свидетелей, документы на автомобиль и банковские реквизиты для выплаты.

Дина Дрыжакова , адвокат, руководитель юридической компании "Прима Лидер Групп"

Для более быстрого урегулирования следует сразу предоставить страховой компании как можно больше объективной информации: европротокол или документы полиции, фотографии, видео, показания свидетелей, документы на автомобиль и банковские реквизиты. МТСБУ прямо указывает, что фотографии места ДТП и повреждений могут ускорить установление обстоятельств и рассмотрение дела.

Однако откладывать обращение не стоит. Чем раньше страховщик получит информацию об аварии, тем проще будет организовать осмотр, зафиксировать повреждения и установить обстоятельства происшествия.

Полис виновника недействителен: что делать

Если после ДТП выяснилось, что у другого водителя нет действующей автогражданки, пострадавшему, прежде всего, нужно зафиксировать обстоятельства аварии, проверить информацию о договоре через МТСБУ и сообщить своему страховщику.

При определенных условиях потерпевший, имеющий действующий договор ОСАГО, может воспользоваться прямым урегулированием и обратиться в собственную страховую компанию. Если виновник не имеет действующего полиса, в предусмотренных законом случаях компенсацию МТСБУ осуществляет в рамках механизма регламентных выплат. Так что отсутствие действующего полиса у виновника не означает, что потерпевший автоматически остается без возмещения.

В то же время сумма компенсации зависит от обстоятельств ДТП и применимого механизма, а ущерб, не покрываемый страховой или регламентной выплатой, может оставаться предметом требований к виновнику.

Как объясняет Дина Дрижакова, если полис другого водителя оказался поддельным или его данные не соответствуют информации в базе, важно сохранить все документы и не полагаться только на устные заверения участника аварии.

Когда водитель может остаться без страхового покрытия

Отдельный риск связан не с аварией, а с оформлением договоров. К примеру, из-за ошибки в данных автомобиля может возникнуть ситуация, когда система автоматически прекращает действующий полис после оформления другого договора.

Елена Машаро отмечает, что в таких случаях наибольшая проблема оставляет не в самой возможности появление двух договоров, а риска оставить добросовестного собственника без страховой защиты.

"Проблема здесь не в том, что на один автомобиль случайно могут существовать два полиса. Значительно опаснее, когда из-за ошибки в данных автоматически прекращается действующий договор и добросовестный страхователь остается без страхового покрытия, даже не зная об этом. На наш взгляд, закон должен защищать человека от такого сценария", — отмечает эксперт.

Поэтому после оформления автогражданки следует проверить, отражается ли договор в базе и правильно ли указаны идентификационные данные транспортного средства.

Другая неоднозначная ситуация возникает при продаже автомобиля. По закону, смена собственника сама по себе не прекращает договор ОСАГО: права и обязанности по нему переходят к новому собственнику. В то же время, оформление нового полиса может привести к прекращению предварительного договора, а последствия для обеих сторон не всегда очевидны.

"Сам принцип перехода договора к новому владельцу понятен, но процедура должна быть прописана значительно четче. Сейчас одна норма позволяет договору продолжать действовать после продажи авто, другая может автоматически его прекратить после заключения нового полиса, а последствия для предыдущего и нового владельца не всегда очевидны. "ОРАНТА".

Поэтому при покупке или продаже автомобиля важно не только переоформить транспортное средство, но и выяснить, что происходит с действующим договором автогражданки, нужно ли оформлять новый полис и внесены ли изменения в соответствующие данные.

Можно ли оформить автогражданку со скидкой

Закон предусматривает 50-процентное снижение страховой премии для определенных категорий граждан, в частности пенсионеров, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, лиц с инвалидностью II группы и некоторых других категорий.

Право на льготу зависит не только от статуса человека, но и от характеристик автомобиля и условий его использования. В частности, закон устанавливает требования к объему двигателя внутреннего сгорания или мощности электродвигателя, праву собственности на автомобиль и использованию транспортного средства для платных перевозок. Для отдельных категорий действуют специальные условия.

Важно

Автогражданка за 0 грн: кто может получить компенсацию через "Дію"

Для участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны предусмотрен механизм компенсации уплаченной страховой премии из государственного бюджета в соответствии с установленными законом правилами. Поэтому в этих случаях важно различать скидку при оформлении договора и последующее возмещение стоимости страхования.

Как советуют эксперты, перед покупкой полиса следует проверить, относитесь ли вы к льготной категории, какие документы подтверждают этот статус и соответствует ли автомобиль установленным требованиям.

Защита от ДТП, но не от дронов: что покрывает и чего "не умеет" новая автогражданка

В 2026 году автогражданка предусматривает более высокие страховые суммы, иной подход к расчету возмещения и возможность обращаться к собственному страховщику в рамках прямого урегулирования. Европротокол стал более практичным инструментом, а электронные договоры — стандартом рынка. Однако новые правила не отменяют ответственности водителя за правильное оформление ДТП.

Чтобы не задержать выплату, необходимо зафиксировать обстоятельства ДТП, проверить действительность полисов, своевременно уведомить страховщика и не ремонтировать автомобиль до осмотра.

Кроме того, следует помнить, что автогражданка покрывает ответственность водителя за ущерб, причиненный другим лицам, но не является универсальной защитой собственного автомобиля. Например, повреждение автомобиля в результате ракетного удара или атаки беспилотника не входит в стандартное покрытие ОСАГО. Для такой защиты необходим соответствующий договор КАСКО с покрытием военных рисков.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, как оформить ДТП через смартфон — с помощью сервиса "Европротокол в Дии".