ДТП без поліції: коли Європротокол дасть водію до 250 тис. грн відшкодування

Чому виплати за автоцивілкою в Україні підскочили одразу на 87%? Спільно з експертами розбираємо ефект нового закону, скасування франшиз та феномен Європротоколу.

За вісім місяців 2026 року страховики виплатили за автоцивілкою 7,4 млрд грн — на 87% більше, ніж за аналогічний період торік. Водночас кількість врегульованих вимог зросла на 28%, а Європротокол уперше від 2021 року випередив оформлення ДТП за участі поліції. Реформа ОСЦПВ змінила не лише ліміти відшкодування, а й правила розрахунку збитків та порядок звернення до страхових компаній.

Фокус разом із експертами з'ясував, що це означає для водіїв, як швидше отримати виплату, а коли можна залишитися без страхового покриття?

Реформа у цифрах: що показав ринок автоцивілки за рік

Автоцивілка в Україні перестала бути формальністю, яку купують лише через правила. Після реформи обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, завдяки новим нормам, умови відшкодування збитків стали значно простішими для власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ). Водночас збільшилися як суми виплат, так і кількість звернень.

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За даними ринку, за січень–серпень 2026 року страховики врегулювали 122,5 тис. вимог за автоцивілкою, що на 28% більше за такий самий період 2025-го. А загальна сума виплат становила 7,4 млрд грн, що на 87% вище за минулорічний показник.

Середній розмір збитку зріс від 41,4 тис. грн до 60,7 тис. грн, тобто на 47%. Це означає, що страховики не просто частіше виплачують компенсації. Середня сума відшкодування також стала суттєво більшою.

"Обсяг виплат росте з двох причин одночасно: люди частіше звертаються, і кожна виплата стає більшою", — пояснює Фокусу заступник голови правління ARX, генеральний директор ARX Life Вячеслав Гавриленко.

Як скасування зносу та франшиз перезапустило ринок

Однією з головних цьогорічних змін став перехід на нові правила ОСЦПВ, передбачені законом № 3720-IX, який набрав чинності 1 січня 2025 року. Цьогоріч чинні нові страхові суми, скасована франшиза, а під час розрахунку відшкодування більше не застосовують коефіцієнт зносу автомобіля. Також скасували окреме обмеження суми виплати за Європротоколом і запровадили обов’язкове пряме врегулювання для страховиків.

За чинними лімітами страхова сума за шкоду майну становить 250 тис. грн на одного потерпілого, а за шкоду життю та здоров’ю — 500 тис. грн на одного потерпілого. Подальше збільшення лімітів до 2 млн грн за шкоду майну на одну страхову подію та до 1 млн грн за шкоду життю і здоров’ю на одного потерпілого закон пов’язує з припиненням воєнного стану.

Важливо й те, що після скасування франшизи потерпілий не має сплачувати передбачену нею частину збитку самостійно. А відсутність у розрахунку коефіцієнта зносу означає, що вартість відновлення автомобіля визначають за новими правилами, без зменшення виплати через вік пошкоджених деталей.

На практиці це суттєво впливає на розмір компенсацій. Адже вартість запчастин і ремонтних робіт зростає, а старі ліміти в багатьох випадках уже не відповідали реальним витратам на відновлення автомобіля.

Радниця голови правління НАСК "ОРАНТА" Олена Машаро у коментарі Фокусу наводить дані, які демонструють ефект підвищення страхових сум.

"Ми чітко бачимо практичний ефект нових правил. У портфелі ОРАНТИ близько 8% вимог за шкоду майну у 2025–2026 роках перевищують ліміт у 160 тис. грн, який діяв у 2024 році. Водночас на такі випадки припадає понад 30% загальної суми виплат. Тобто підвищення лімітів суттєво розширило реальний обсяг страхового захисту для водія", каже експертка.

За словами Олени Машаро, на збільшення сум відшкодування впливають не лише нові ліміти. Значення мають також зміна законодавчого порядку визначення виплат, скасування фінансового обмеження для європротоколу та подорожчання ремонту.

Олена Машаро , радниця голови правління НАСК "ОРАНТА"

На збільшення розміру відшкодувань вплинула сукупність чинників: змінився законодавчо встановлений порядок визначення страхової виплати, були зняті фінансові обмеження при застосуванні Європротоколу. Свій вплив має і інфляція, через яку зростає вартість відновлення авто.

Тож збільшення середньої виплати не можна пояснювати лише однією нормою закону. Впливають одночасно зміни в розрахунку компенсації, вартість ремонту та те, як часто водії звертаються по відшкодування.

Електронні поліси та ціни: що варто знати автовласникам

Ще одна зміна полягає в остаточній цифровізації автоцивілки та переході виключно на електронні договори. За даними МТСБУ, 2025 року 99,7% полісів автоцивілки були електронними. Для порівняння, 2024-го цей показник становив 76,8%.

Електронний формат дає змогу оформити страховку дистанційно та перевірити її чинність через відповідні сервіси, тому водіям більше не треба покладатися на паперовий бланк. Дані договору зберігаються в централізованій системі.

Водночас електронний поліс не означає, що можна не перевіряти правильність внесених даних. Помилка в інформації про автомобіль або договір може створити проблеми під час врегулювання ДТП.

Після переходу до вільного ціноутворення єдиної ціни автоцивілки для всіх водіїв немає. Страховики самостійно визначають тарифи з урахуванням характеристик автомобіля, місця його використання, профілю водія та інших чинників ризику.

Наприклад, за даними ОРАНТИ, для легкового автомобіля категорії В1, яким користується водій віком 40 років, орієнтовна вартість поліса в компанії становить 4 414 грн у Києві, 3 110 грн в обласному центрі та 2098 грн у районному центрі.

Зазначимо, що це приклад тарифу конкретної страхової компанії, а не середня ціна для всього ринку. Тому перед купівлею поліса варто порівняти пропозиції кількох страховиків, перевірити умови договору та переконатися, що його дані правильно внесені до бази.

Виплати зросли на 87%: чому водії частіше звертаються до страховиків

Зростання кількості звернень пояснюється не лише збільшенням числа аварій. Важливу роль відіграє пряме врегулювання. За певних умов потерпілий може звернутися до своєї страхової компанії, а не до страховика водія, який спричинив ДТП.

Для компаній це означає, що вони працюють із більшою кількістю справ, зокрема за аваріями, в яких їхній клієнт є потерпілим, а не винуватцем.

"Впровадження системи прямого врегулювання стало однією з основних причин зростання кількості звернень. Тепер ОРАНТА врегульовує не лише випадки, де наша компанія страхувала відповідальність винуватця, а й значну частину ДТП, у яких постраждали наші страхувальники", — зазначає Олена Машаро.

Для водія це означає можливість взаємодіяти зі страховиком, у якого він придбав автоцивілку. Однак пряме врегулювання не скасовує необхідності правильно оформити ДТП, повідомити про подію та надати документи.

Масштаб змін можна побачити і зі статистики ARX.

Вячеслав Гавриленко , заступник Голови Правління ARX, генеральний директор ARX Life

У ARX за вісім місяців 2026 року врегульовано 4 441 вимогу на 275,2 млн грн. Із них 2 231 — шкода майну в ДТП, оформлених поліцією, 2 060 — Європротокол (46% випадків) і 150 — шкода здоров'ю. Середній збиток — 61 960 грн, на рівні ринку. За майном у ДТП з поліцією ми в середньому виплачуємо 80,7 тис. грн, за Європротоколом — 43,2 тис. грн.

Показники, що наводить Вячеслав Гавриленко, стосуються саме ARX і не є загальноринковою статистикою. Водночас вони демонструють, наскільки поширеним став спрощений порядок оформлення аварій.

Європротокол випередив оформлення ДТП за участі поліції

За даними ARX, впродовж 2026 року кількість заявлених випадків, оформлених за Європротоколом, зросла на 50% — від 42,5 тис. до 63,7 тис. Для ДТП, оформлених за участі поліції, приріст становив 11%.

"Найбільше змінилася структура звернень. Кількість заявлених випадків за європротоколом за вісім місяців зросла на 50%, з 42,5 тис. до 63,7 тис., а за ДТП, оформленими поліцією, — лише на 11%. Уперше щонайменше з 2021 року кількість ДТП, оформлених за Європротоколом, перевищила кількість ДТП, оформлених за участі поліції", — розповідає Вячеслав Гавриленко.

Однією з причин стало скасування окремого ліміту в 80 тис. грн для відшкодування за ДТП, оформленими таким способом. Тепер компенсацію здійснюють у межах страхової суми за ОСЦПВ, якщо подія відповідає встановленим законом умовам.

За даними ринку, середня виплата за європротоколом за вісім місяців становила 44,1 тис. грн. На такі випадки припало 2,8 млрд грн, або 38% усіх виплат.

В ОРАНТІ також фіксують поширення спрощеного оформлення. За січень–серпень 2026 року частка європротоколів серед справ ОСЦПВ компанії становила 48,17%. А у справах прямого врегулювання цей показник сягнув 66,2% проти 60% 2025 року.

"У прямому врегулюванні вже близько двох третин справ оформлюються за Європротоколом. Це важливий показник, тому що водієві не потрібно викликати поліцію і чекати оформлення ДТП у тих випадках, коли обставини дають змогу скористатися спрощеною процедурою. А після скасування окремого фінансового обмеження Європротокол можна застосовувати не лише до невеликих збитків", — зазначає Олена Машаро.

Проте спрощена процедура підходить не для кожної аварії. Якщо водії не можуть дійти згоди щодо обставин ДТП, є потерпілі, пошкоджене інше майно або є підозра на сп’яніння, необхідно викликати поліцію.

Ба більше, зростання кількості європротоколів посилює вимоги до фіксації обставин аварії.

"У цього зростання є і зворотний бік. Чим більше ДТП оформлюють без участі поліції, тим важливішою стає перевірка обставин таких подій, зокрема для виявлення можливих спроб інсценування ДТП. Страховики ретельніше перевіряють фото, геолокацію й обставини аварії, тому водієві важливо правильно зафіксувати подію", — пояснює Олена Машаро.

Тому водіям варто не обмежуватися фото подряпини чи вм’ятини. Потрібно зафіксувати розташування автомобілів, номерні знаки, дорожні знаки, розмітку, світлофори, уламки та всі пошкодження з різних ракурсів. Якщо є відеореєстратор, запис також варто зберегти.

Як оформити ДТП, щоб не затримати страхову виплату

Юристка Діна Дрижакова звертає увагу на кілька поширених помилок, які можуть ускладнити врегулювання.

Ремонт автомобіля до огляду страховиком. Потерпілий повинен зберігати пошкоджене майно в тому стані, у якому воно перебувало після ДТП, і забезпечити можливість огляду. За словами юристки, страховик має провести огляд протягом 10 робочих днів від повідомлення про аварію. Якщо огляд не відбувся з причин, які не залежать від потерпілого, обов’язок зберігати автомобіль у первісному стані припиняється. Неправильно заповнений Європротокол. Неточності в даних автомобіля або поліса, суперечності між схемою ДТП та описом обставин, відсутність підписів або різні пояснення водіїв можуть призвести до додаткової перевірки. Недостатня фіксація аварії. Загальні фото місця ДТП допомагають зрозуміти, як розташовувалися автомобілі, які дорожні умови були на місці та за яких обставин виникли пошкодження.

Також варто перевірити чинність поліса іншого учасника ДТП через сервіси МТСБУ. Це можна зробити безпосередньо на місці аварії, наголошує експертка. А щоби прискорити врегулювання, водієві варто одразу надати страховій компанії доступні матеріали: європротокол або документи поліції, фото та відео, контакти свідків, документи на автомобіль і банківські реквізити для виплати.

Діна Дрижакова , адвокатка, керівниця юридичної компанії "Прима Лідер Груп"

Для швидшого врегулювання варто одразу надати страховій максимум об'єктивної інформації: Європротокол або документи поліції, фото, відео, дані свідків, документи на автомобіль та банківські реквізити. МТСБУ прямо зазначає, що фото місця ДТП і пошкоджень можуть прискорити встановлення обставин та розгляд справи.

Однак відкладати звернення не варто. Що швидше страховик отримає інформацію про аварію, то простіше організувати огляд, зафіксувати пошкодження та встановити обставини події.

Поліс винуватця недійсний: що робити

Якщо після ДТП з’ясувалося, що в іншого водія немає чинної автоцивілки, потерпілому передусім потрібно зафіксувати обставини аварії, перевірити інформацію про договір через МТСБУ та повідомити свого страховика.

За певних умов потерпілий, який має чинний договір ОСЦПВ, може скористатися прямим врегулюванням і звернутися до власної страхової компанії. Якщо винуватець не має чинного поліса, у передбачених законом випадках компенсацію здійснює МТСБУ в межах механізму регламентних виплат. Тож відсутність чинного поліса у винуватця не означає, що потерпілий автоматично залишається без відшкодування.

Водночас сума компенсації залежить від обставин ДТП та застосовного механізму, а збитки, які не покриваються страховою або регламентною виплатою, можуть залишатися предметом вимог до винуватця.

Як пояснює Діна Дрижакова, якщо ж поліс іншого водія виявився підробленим або його дані не відповідають інформації в базі, важливо зберегти всі документи та не покладатися лише на усні запевнення учасника аварії.

Коли водій може залишитися без страхового покриття

Окремий ризик пов’язаний не з аварією, а з оформленням договорів. Наприклад, через помилку в даних автомобіля може виникнути ситуація, коли система автоматично припиняє чинний поліс після оформлення іншого договору.

Олена Машаро наголошує, що в таких випадках найбільша проблема поляшає не в самій можливості появи двох договорів, а ризику залишити добросовісного власника без страхового захисту.

"Проблема тут не в тому, що на один автомобіль випадково можуть існувати два поліси. Значно небезпечніше, коли через помилку в даних автоматично припиняється чинний договір і добросовісний страхувальник залишається без страхового покриття, навіть не знаючи про це. На наш погляд, закон має захищати людину від такого сценарію", — зазначає експертка.

Тому після оформлення автоцивілки варто перевірити, чи відображається договір у базі та чи правильно зазначено ідентифікаційні дані транспортного засобу.

Інша неоднозначна ситуація виникає під час продажу автомобіля. За законом, зміна власника сама собою не припиняє договір ОСЦПВ: права та обов’язки за ним переходять до нового власника. Водночас оформлення нового поліса може призвести до припинення попереднього договору, а наслідки для обох сторін не завжди очевидні.

"Сам принцип переходу договору до нового власника зрозумілий, але процедура має бути прописана значно чіткіше. Зараз одна норма дає змогу договору продовжувати діяти після продажу авто, інша може автоматично його припинити після укладення нового поліса, а наслідки для попереднього і нового власника не завжди очевидні. Коли такі ситуації стосуються тисяч людей, їх краще врегулювати законом, а не щоразу вирішувати вручну", — каже радниця голови правління НАСК "ОРАНТА".

Тож під час купівлі або продажу автомобіля важливо не лише переоформити транспортний засіб, а й з’ясувати, що відбувається з чинним договором автоцивілки, чи потрібно оформлювати новий поліс та чи внесено зміни до відповідних даних.

Чи можна оформити автоцивілку зі знижкою

Закон передбачає 50-відсоткове зменшення страхової премії для визначених категорій громадян, зокрема пенсіонерів, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб з інвалідністю II групи та деяких інших категорій.

Право на пільгу залежить не лише від статусу людини, а й від характеристик автомобіля та умов його використання. Зокрема, закон встановлює вимоги до об’єму двигуна внутрішнього згоряння або потужності електродвигуна, права власності на автомобіль і використання транспортного засобу для платних перевезень. Для окремих категорій діють спеціальні умови.

Важливо

Автоцивілка за 0 грн: хто може отримати компенсацію через "Дію"

Для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни передбачено механізм компенсації сплаченої страхової премії з державного бюджету за визначеними законом правилами. Тому в цих випадках важливо розрізняти знижку під час оформлення договору та подальше відшкодування вартості страхування.

Як радять експерти, перед купівлею поліса варто перевірити, чи належите ви до пільгової категорії, які документи підтверджують цей статус і чи відповідає автомобіль встановленим вимогам.

Захист від ДТП, але не від дронів: що покриває і чого "не вміє" нова автоцивілка

2026 року автоцивілка передбачає більші страхові суми, інший підхід до розрахунку відшкодування та можливість звертатися до власного страховика в межах прямого врегулювання. Європротокол став практичнішим інструментом, а електронні договори — стандартом ринку. Проте нові правила не скасовують відповідальності водія за правильне оформлення ДТП.

Щоб не затримати виплату, необхідно зафіксувати обставини аварії, перевірити чинність полісів, вчасно повідомити страховика та не ремонтувати автомобіль до огляду.

Окрім цього слід пам'ятати, що автоцивілка покриває відповідальність водія за шкоду, завдану іншим особам, але не є універсальним захистом власного автомобіля. Наприклад, пошкодження машини внаслідок ракетного удару або атаки безпілотника не належить до стандартного покриття ОСЦПВ. Для такого захисту потрібен відповідний договір КАСКО з покриттям воєнних ризиків.

Нагадаємо, раніше Фокус пояснював, як оформити ДТП у смартфоні — через сервіс "Європротокол у Дії".