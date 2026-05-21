Ветерани та ветеранки можуть повернути кошти за автоцивілку через “Дію”. Держава компенсує витрати на поліс ОСЦПВ, але для частини договорів встановлений дедлайн подання заявки до 23 травня.

Компенсація автоцивілки доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Йдеться про пільгові договори, укладені з 1 січня 2025 року. Фокус розповідає про механізм повернення коштів за автоцивілку та як отримати виплати ветеранам через “Дію”.

Компенсація автоцивілки — як працює механізм

Механізм стосується договорів обов’язкового страхування цивільноправової відповідальності власників транспортних засобів — ОСЦПВ або автоцивілки. Послуга з оформлення компенсації в “Дії” запрацювала ще 22 грудня 2025 року.

В "Дії" можна подати заявку на отримання компенсації за автоцивілку Фото: Телеграм-канал "Дія"

У Міністерстві у справах ветеранів України пояснили, що від 1 січня 2025 року та рік після завершення воєнного стану учасники бойових дій і особи з інвалідністю внаслідок війни, які особисто керують власним авто, мають право на безоплатне оформлення автоцивілки.

Половину вартості поліса покриває страхова компанія, а іншу половину компенсує держава з бюджету. Тобто для ветерана або ветеранки страховий поліс коштуватиме 0 грн.

Якщо людина придбала автоцивілку після 1 січня 2025 року, вона може отримати компенсацію вартості поліса.

Водночас є й обмеження. Компенсація надається лише за одне авто. У разі порушення умови програми, наприклад, автомобілем керуватиме не сам власник, або в заяві вкажуть неправдиві дані, право на компенсацію можна втратити.

Хто може отримати компенсацію автоцивілки

Компенсація страховки авто доступна не всім водіям, а лише визначеним категоріям. Подати заявку можуть:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни.

Відповідне посвідчення має відображатися в застосунку “Дія”.

Ветерани та ветеранки можуть повернути 100% вартості автоцивілки за вже недійсними пільговими договорами, укладеними з 1 січня 2025 року. Заяву в "Дії" потрібно подати до 23 травня. За чинними полісами звернутися по компенсацію можна й пізніше

Для отримання повернення коштів за автоцивілку, транспортний засіб також має відповідати вимогам програми. Авто має використовуватися для особистих потреб, а не для бізнесу. Компенсація не поширюється на автомобілі, які використовують як таксі або для вантажних перевезень.

У програмі діють і технічні обмеження:

двигун авто має бути до 2500 куб. см;

для електромобіля — потужність до 100 кВт.

Транспортний засіб має належати страхувальнику на праві власності. Керувати ним може сам ветеран або ветеранка, а також особа, яка теж має право на пільгову автоцивілку.

Повернення коштів за автоцивілку — як подати заявку в “Дії”

Оформити виплати ветеранам через "Дію" можна за кілька хвилин. Алгоритм такий:

Оновіть застосунок “Дія” та авторизуйтеся. Перейдіть в розділ Сервіси. Відкрийте вкладку Ветеран PRO. Оберіть послугу Компенсація автоцивілки. Перевірте пільговий договір ОСЦПВ (дані мають підтягнутися автоматично). Оберіть Дія.Картку для зарахування коштів або відкрийте її в одному з банків-партнерів. Відправте заяву в обробку.

У “Дії” зазначили, що після опрацювання заяви кошти мають надійти на "Дія.Картку".

