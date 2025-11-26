Військові з УБД можуть отримати додаткову відпустку: у Міноборони пояснили нюанси

Українським законодавством передбачена додаткова відпустка для УБД, тобто учасників бойових дій. Військовослужбовці можуть щороку відпочивати на два тижні більше або отримати згодом компенсацію за ці дні.

Додаткова відпустка для УБД передбачена законом. Вона триває до 14 календарних днів на рік, а для тих, хто має особливі заслуги перед батьківщиною, — до 21 дня. Грошове забезпечення при цьому військові не втрачають. Про це повідомили у Міністерстві оборони 25 листопада.

Додаткова відпустка для УБД: нюанси в умовах війни

Під час воєнного стану рішення про надання додаткової відпустки маж ухвалити командир військової частини. Військовий має подати рапорт, і його можуть відпустити, оцінивши необхідність виконання бойових завдань та оперативну обстановку. Окрім того, не можна, щоб понад 30% бійців одного підрозділу були відсутні одночасно.

Таку відпустку надають протягом року з моменту набуття права на неї, незалежно від часу, який фактично відслужила людина. Окрім неї учасники бойових дій мають щорічну основну відпустку.

Тривалість додаткової відпустки для УБД

Додаткова відпустка надається одним періодом на два тижні, тобто ділити її не можна. Для тих, хто має особливі заслуги, цей термін подовжений до трьох тижнів. Окрім того, можна отримати ще 1-2 дні, необхідні для проїзду до місця відпочинку в межах України та назад.

Важливо, що право на таку відпустку зберігається за людиною незалежно від того, де вона працює чи служить. Тобто навіть якщо військовослужбовець звільниться та перейде на цивільну посаду, можливість додаткового відпочинку у нього залишиться.

За додаткову відпустку для УБД можна отримати гроші

Додаткова відпустка має накопичувальний характер. Це означає, що невикористані дні не "згорають", і при звільненні військові можуть отримати грошову компенсацію за них. Єдиний виняток становить ситуація, в якій захисник був звільнений за службовою невідповідністю, через вирок суду або систематичне невиконання умов контракту.

Нагадаємо, Фокус також пояснював, що усі військовослужбовці можуть оформити щорічну основну відпустку. Виняток становлять лише ті, хто проходить базову службу. Тривалість відпочинку залежить від вислуги років, і його можна ділити на частини.

