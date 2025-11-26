Военные с УБД могут получить дополнительный отпуск: в Минобороны объяснили нюансы

Украинским законодательством предусмотрен дополнительный отпуск для УБД, то есть участников боевых действий. Военнослужащие могут ежегодно отдыхать на две недели больше или получить впоследствии компенсацию за эти дни.

Дополнительный отпуск для УБД предусмотрен законом. Он длится до 14 календарных дней в году, а для тех, кто имеет особые заслуги перед родиной, — до 21 дня. Денежное обеспечение при этом военные не теряют. Об этом сообщили в Министерстве обороны 25 ноября.

Дополнительный отпуск для УБД: нюансы в условиях войны

Во время военного положения решение о предоставлении дополнительного отпуска может принять командир воинской части. Военный должен подать рапорт, и его могут отпустить, оценив необходимость выполнения боевых задач и оперативную обстановку. Кроме того, нельзя, чтобы более 30% бойцов одного подразделения отсутствовали одновременно.

Такой отпуск предоставляют в течение года с момента приобретения права на него, независимо от времени, которое фактически отслужил человек. Кроме него участники боевых действий имеют ежегодный основной отпуск.

Продолжительность дополнительного отпуска для УБД

Дополнительный отпуск предоставляется одним периодом на две недели, то есть делить его нельзя. Для тех, кто имеет особые заслуги, этот срок продлен до трех недель. Кроме того, можно получить еще 1-2 дня, необходимые для проезда к месту отдыха в пределах Украины и обратно.

Важно, что право на такой отпуск сохраняется за человеком независимо от того, где он работает или служит. То есть даже если военнослужащий уволится и перейдет на гражданскую должность, возможность дополнительного отдыха у него останется.

За дополнительный отпуск для УБД можно получить деньги

Дополнительный отпуск имеет накопительный характер. Это значит, что неиспользованные дни не "сгорают", и при увольнении военные могут получить денежную компенсацию за них. Единственное исключение составляет ситуация, в которой защитник был уволен по служебному несоответствию, из-за приговора суда или систематического невыполнения условий контракта.

