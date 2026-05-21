Ветераны и ветеранки могут вернуть средства за автогражданку через "Дію". Государство компенсирует расходы на полис ОСАГО, но для части договоров установлен дедлайн подачи заявки до 23 мая.

Компенсация автогражданки доступна участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны. Речь идет о льготных договорах, заключенных с 1 января 2025 года. Фокус рассказывает о механизме возврата средств за автогражданку и как получить выплаты ветеранам через "Дію".

Компенсация автогражданки — как работает механизм

Механизм касается договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств — ОСАГО или автогражданки. Услуга по оформлению компенсации в "Дії" заработала еще 22 декабря 2025 года.

В "Дії" можно подать заявку на получение компенсации за автогражданку

В Министерстве по делам ветеранов Украины объяснили, что с 1 января 2025 года и год после завершения военного положения участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны, которые лично управляют собственным авто, имеют право на бесплатное оформление автогражданки.

Половину стоимости полиса покрывает страховая компания, а другую половину компенсирует государство из бюджета. То есть для ветерана или ветеранки страховой полис будет стоить 0 грн.

Если человек приобрел автогражданку после 1 января 2025 года, он может получить компенсацию стоимости полиса.

В то же время есть и ограничения. Компенсация предоставляется только за одно авто. В случае нарушения условия программы, например, автомобилем будет управлять не сам владелец, или в заявлении укажут ложные данные, право на компенсацию можно потерять.

Кто может получить компенсацию автогражданки

Компенсация страховки авто доступна не всем водителям, а лишь определенным категориям. Подать заявку могут:

участники боевых действий;

лица с инвалидностью вследствие войны.

Соответствующее удостоверение должно отображаться в приложении "Дія".

Ветераны и ветеранки могут вернуть 100% стоимости автогражданки по уже недействительным льготным договорам, заключенным с 1 января 2025 года. Заявление в "Дію" нужно подать до 23 мая. По действующим полисам обратиться за компенсацией можно и позже

Для получения возврата средств за автогражданку, транспортное средство также должно соответствовать требованиям программы. Авто должно использоваться для личных нужд, а не для бизнеса. Компенсация не распространяется на автомобили, которые используют как такси или для грузовых перевозок.

В программе действуют и технические ограничения:

двигатель авто должен быть до 2500 куб. см;

для электромобиля — мощность до 100 кВт.

Транспортное средство должно принадлежать страхователю на праве собственности. Управлять им может сам ветеран или ветеранка, а также лицо, которое тоже имеет право на льготную автогражданку.

Возврат средств за автогражданку — как подать заявку в "Дії"

Оформить выплаты ветеранам через "Дію" можно за несколько минут. Алгоритм следующий:

Обновите приложение "Дія" и авторизуйтесь. Перейдите в раздел Сервисы. Откройте вкладку Ветеран PRO. Выберите услугу Компенсация автогражданки. Проверьте льготный договор ОСАГО (данные должны подтянуться автоматически). Выберите Дія.Карту для зачисления средств или откройте ее в одном из банков-партнеров. Отправьте заявление в обработку.

В "Дії" отметили, что после обработки заявления средства должны поступить на "Дія.Картку".

