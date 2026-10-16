Эффект 15 лет: почему массовый отток молодежи за границу грозит крахом украинскому рынку труда

Украина может вернуть после войны от 1,3 до 2,2 млн граждан, выехавших за границу. Но главная угроза заключается не только в количестве тех, кто не вернётся, но и в потере человеческого капитала. Ведь среди беженцев преобладают молодежь и трудоспособные люди, а большинство взрослых имеют высшее образование и детей. Фокус выяснил, когда Украина ощутит самые тяжелые последствия этой миграции.

К концу 2026 года число беженцев за рубежом может увеличиться еще на 300–350 тысяч человек. В то же время длительное пребывание за рубежом меняет обстоятельства, при которых люди будут принимать решение о возвращении. По оценке Центра экономической стратегии (ЦЭС), около 80% украинских беженцев выехали еще в 2022 году и за это время многие адаптировались к жизни в других странах. Поэтому даже завершение активных боевых действий не будет означать, что они массово вернутся домой.

Как пояснила исследовательница Ирина Ипполитова, чем меньше людей будет возвращаться, тем острее станет проблема нехватки рабочей силы и сокращения молодого населения, от которого зависит демографическое восстановление Украины. Поэтому последствия этих потерь страна будет ощущать еще десятилетиями.

Сколько украинцев останутся за границей

По данным ЦЭС, в начале 2026 года за рубежом находились 5,6 млн украинцев. Обновленная информация будет представлена в начале 2027 года, однако мониторинг выездов и возвращений свидетельствует о том, что миграция из Украины продолжается.

Ирина Ипполитова , старший научный сотрудник направления "Человеческий капитал" в ЦЭС

Мы видим, что отток населения продолжается, поэтому ожидаем, что число беженцев за год увеличится. И хотя новые волны оттока пока не кардинально меняют общую структуру украинской миграции, доля мужчин среди тех, кто находится за границей, постепенно растет. В частности, существенное влияние на миграцию оказало разрешение на выезд для мужчин в возрасте 18–22 лет.

По оценке экономиста, этот процесс носил лавинообразный характер. Большинство желающих выехать сделали это в течение первых трех месяцев после принятия соответствующего решения.

Подобная ситуация могла возникнуть в 2026 году после принятия решения о предоставлении временной защиты в ЕС мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые могут подтвердить законность выезда из Украины.

Инфографика: Сколько людей находится за границей и как меняются темпы выезда, Фото: Фокус

Украина теряет не только население, но и рынок труда

Особое беспокойство вызывает возрастная и образовательная структура украинских беженцев. По данным эксперта, 66 % из них составляют люди трудоспособного возраста, более половины — моложе 35 лет, а почти треть — дети. Отметим, что 71% взрослых беженцев имеют высшее образование.

Как объясняет Ирина Ипполитова, за границу уехали не только миллионы людей, но и значительная часть тех, кто мог бы работать, создавать бизнес, развивать инновации и поддерживать рождаемость в Украине.

"Такой профиль беженцев — это серьезная опасность и вызов как для ближайшего, так и для отдаленного будущего. Чаще всего уезжают именно те категории населения, которые должны возрождать экономику и поддерживать демографию", — говорит она.

Инфографика: Кто уехал из Украины и почему это опасно для экономического и демографического будущего страны. Фото: Фокус

Последствия уже ощущаются на рынке труда. По словам экономистки, в течение 2023–2026 годов, еще до начала значительных разрушений украинской экономики, страна столкнулась с нехваткой рабочей силы. Однако в полной мере демографические последствия могут проявиться примерно через 15 лет. Тогда в Украине станет еще меньше населения, в частности молодых людей, от которых зависит не только обновление рабочей силы и внедрение инноваций, но и воспроизводство населения.

Ирина Ипполитова отмечает, что полномасштабная война ускорила процесс сокращения населения, начавшийся еще в 1990-х годах.

Среди факторов демографического спада она назвала миграцию, военные потери и снижение рождаемости, а также подчеркнула, что по количественному вкладу самым значительным из них в настоящее время является именно миграция.

Инфографика: Почему украинцы не спешат возвращаться Фото: Фокус

Почему даже после войны миллионы украинцев могут не вернуться

ЦЭС прогнозирует, что после войны в Украину могут вернуться от 1,3 до 2,2 млн человек. Однако этот диапазон не означает, что все остальные обязательно останутся за границей. Фактические решения будут зависеть от ситуации с безопасностью и условий жизни как в Украине, так и в странах пребывания.

"Главный барьер — безопасность", — объясняет Ирина Ипполитова.

Люди уезжали из-за военных рисков, поэтому именно ощущение безопасности во многом будет определять, захотят ли они вернуться. По данным ЦЭС, около 80 % тех, кто планирует вернуться из-за границы, хотят сделать это только после установления прочного мира.

Однако даже улучшение ситуации с безопасностью не гарантирует скорого возвращения всех желающих. Большинство украинских беженцев находятся за границей уже более четырех лет. За это время они постепенно обустраивают жизнь в других странах: около 60% взрослых работают, уровень владения местными языками растет, а дети ходят в школу.

Это меняет цену возвращения. Для многих это будет означать не просто переезд домой, а необходимость заново искать работу, жилье и восстанавливать социальные связи.

Исследование ЦЭС также показало, что 22 % беженцев относятся к сегменту "Новая жизненная траектория". Это люди, которые хорошо адаптировались за рубежом и не планируют возвращаться.

Еще 17 % составляют "экономически уязвимые" беженцы. Они пока не адаптировались к жизни в других странах, но также реже других планируют возвращение.

"Сложность интеграции за рубежом не обязательно означает сильное желание вернуться. На решение влияют как экономические обстоятельства, так и личные перспективы", — говорит эксперт.

Инфографика: Сегменты по намерениям и готовности к возвращению Фото: Фокус

Кто вернется в Украину первым

Скорее всего, первыми будут возвращаться украинцы в возрасте 40 лет и старше. По словам Ипполитовой, у них более прочные связи с Украиной, а адаптироваться к жизни за границей им сложнее.

Молодежь и люди трудоспособного возраста также могут возвращаться, однако их решение в значительной степени будет зависеть от того, какие перспективы они увидят в Украине. После длительного пребывания за границей части людей могут потребоваться дополнительные меры для реинтеграции. Речь идет, в частности, о помощи в поиске жилья и работы, переобучении и т. д.

В то же время главным условием устойчивого возвращения является не только поддержка после приезда, но и возможность нормально жить в Украине в долгосрочной перспективе.

"Должны быть четкие признаки улучшения ситуации — как в сфере безопасности, так и в экономической сфере, а также долгосрочные гарантии безопасности и благосостояния, такие как вступление в НАТО и ЕС", — подчеркивает экономист.

Поэтому количество людей, которые физически вернутся, не является единственным показателем успешности политики возвращения. Важно, смогут ли они найти работу, обеспечить себя жильем и остаться в стране.

Дети украинцев, проживающих за рубежом, могут стать частью диаспоры

Отдельной демографической проблемой для Украины являются дети, рожденные украинцами за рубежом. Оценить, сколько из них навсегда останутся вне украинского демографического контекста, пока сложно.

Как объясняет Ипполитова, часть таких детей даже не попадает в статистику украинских новорожденных из-за сложности процедуры регистрации, поэтому Украина не всегда достаточно активно поддерживает связь с детьми граждан, проживающих за рубежом.

"Если говорить о детях, которые с рождения живут в другой стране, шансы на возвращение довольно низкие — эти дети, в большинстве своем, станут частью украинской диаспоры", — отмечает экономист.

Это означает, что демографические последствия миграции не ограничиваются нынешним сокращением населения. Украина также рискует лишиться части будущих поколений, которые могли бы учиться, работать и создавать семьи в стране.

Инфографика "Демографические последствия войны" Фото: Фокус

Какие регионы рискуют потерять больше всего людей

Наибольшему риску сокращения населения подвержены территории, расположенные вблизи границы с Россией. Причина заключается не только в угрозах безопасности, но и в разрушении инфраструктуры, заминировании и других последствиях войны.

В то же время переселение людей из наиболее пострадавших регионов в более безопасные области нельзя рассматривать как простое решение демографической проблемы, ведь для приема значительного числа переселенцев требуются жилье, инфраструктура, рабочие места и природные ресурсы, в частности вода. К тому же наиболее пострадавшие регионы до войны были одними из самых густонаселенных.

Поэтому масштабное переселение населения в другие области может оказаться сложной и дорогостоящей задачей. Само по себе экономическое восстановление отдельных регионов не обязательно компенсирует потери, если у людей не будет безопасных условий для жизни и возможностей трудоустройства.

Инфографика: Украина и ЕС соревнуются за людей Фото: Фокус

Заинтересован ли ЕС в возвращении украинцев?

Хотя срок действия временной защиты украинцев в ЕС продлен до 4 марта 2028 года, там создаются возможности для перехода на другие, более долгосрочные основания для проживания.

По данным ЦЭС, по состоянию на начало 2026 года 20 % взрослых украинских беженцев уже имели разрешительные документы, помимо временной защиты.

Для тех, кто планирует остаться за границей или еще не определился с возвращением, это возможность использовать дополнительное время для оформления долгосрочного статуса. В то же время часть украинцев, намеревающихся вернуться, сможет сделать это после истечения срока действия временной защиты.

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При этом единой модели для всех стран ЕС не существует: условия получения долгосрочных виз и видов на жительство различаются. Соответственно, правила конкретной страны могут как способствовать дальнейшему пребыванию украинцев, так и стимулировать их возвращение.

По словам Ипполитовой, позиция ЕС заключается в том, что возвращение должно быть добровольным, устойчивым и осознанным. Массового принудительного возвращения не предусматривается.

В то же время интересы Украины и европейских стран не полностью совпадают.

"ЕС в первую очередь заинтересован в украинских беженцах, поскольку это рабочая сила и демографический потенциал принимающей страны. Здесь интересы Украины и ЕС не совпадают, и каждый будет действовать в своих интересах, даже если риторика будет направлена на возвращение людей в Украину", — объясняет экономист и добавляет, что продление временной защиты дает украинцам больше времени для определения своего будущего, но в то же время может способствовать дальнейшей интеграции части беженцев в странах пребывания.

Что нужно Украине, чтобы возвращение стало устойчивым

Возвращение 1,3–2,2 млн украинцев может стать важным ресурсом для восстановления страны, но сам факт переезда еще не будет означать полноценного возвращения людей к экономической и общественной жизни.

Для молодежи и трудоспособного населения важными будут работа, жилье и возможность обеспечивать себя. Так, после длительного пребывания за границей часть людей будет нуждаться в помощи с адаптацией к украинскому рынку труда и восстановлением повседневной жизни. Но у украинцев есть огромное преимущество — социальная сплоченность. Поэтому возможные конфликты между теми, кто находился за границей, и теми, кто оставался в Украине, пока не выглядят основными препятствиями для возвращения.

Важно

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Самое главное здесь — создать условия, при которых люди захотят остаться после возвращения, — условия, обеспечивающие долгосрочную безопасность, доступное жилье, рабочие места и экономические перспективы. Без этого даже значительная волна возвращения может оказаться временной. А если молодежь, квалифицированные работники и дети и в дальнейшем будут оставаться за границей, Украина столкнется не только с нехваткой рабочей силы, но и с долгосрочным сокращением демографического потенциала.

Напомним, что Фокус уже сообщал, что правительство одной из стран, не входящей в ЕС, ужесточило условия предоставления временной защиты гражданам Украины, подлежащим военной службе. Для получения защиты заявители должны соответствовать двум условиям.

Также ранее сообщалось, что украинцев могут привлечь к обороне стран ЕС. Согласно законодательству отдельных государств, для этого имеются основания.