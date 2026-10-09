Молдова готовится принять новых беженцев из Украины зимой: что заявила Санду

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что ее страна готовится к суровой зиме в Украине и готова и в дальнейшем принимать беженцев. Кроме того, Кишинев готов оказать Киеву необходимую энергетическую поддержку.

Как сообщает издание NewsMaker, Санду подчеркнула, что Молдова планирует "принять столько украинцев, сколько потребуется для их безопасности". Молдова уже приняла более 1 миллиона граждан Украины.

"С 2022 года в Молдову прибыли более 1 млн украинцев, спасавшихся от войны, а около 100 тыс. обрели здесь свой дом. Если этой зимой в Украине будет так же тяжело, как ожидает весь мир, мы готовы принять столько людей, сколько потребуют безопасности", — сказала Санду во время Moldova Security Forum.

Молдова готовится к новой волне беженцев

Специальный представитель президента Молдовы по вопросам развития и устойчивости, бывший премьер-министр Дорин Речан подтвердил, что власти рассматривают сценарий нового массового притока украинцев. По его словам, подготовка к возможному ухудшению гуманитарной ситуации уже входит в планы страны.

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"Да, это входит в наши планы. У Молдовы есть опыт реагирования на чрезвычайные ситуации", — отметил Речан.

В то же время подготовка не ограничивается приемом людей, которые могут выехать из Украины из-за сложных условий зимой. Молдавские власти также оценивают риски для собственной энергетической инфраструктуры, поскольку электросети двух стран связаны между собой.

Во время форума Речану спросили, сможет ли Молдова поставлять электроэнергию Украине, если российские удары нанесут значительный ущерб украинской энергосистеме. Он ответил, что сама Молдова не сможет обеспечить Украину необходимыми объемами электроэнергии. В то же время ее территория может использоваться для транзита электроэнергии из Румынии.

Представительница Европейского Союза Дорота Длоухи-Сулига заявила, что ЕС продолжит оказывать поддержку украинской энергосистеме. В частности, Евросоюз планирует поставлять Украине генераторы, чтобы помочь избежать самого тяжелого сценария в зимний период.

Напомним, на днях издание New York Times обнародовало якобы план РФ по уничтожению украинской энергетики, который она намерена реализовать в три этапа.

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не согласится на энергетическое перемирие, а переговоры по этому поводу даже не начинались. По его словам, энергетика оказалась "слабым местом" Украины, поэтому никаких договоренностей не будет.