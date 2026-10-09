Молдова готується приймати нових біженців з України взимку: що заявила Санду

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що її країна готується до важкої зими в Україні й готова й надалі примати біженців. Крім того, Кишинів готовий надати Києву необхідну енергетичну підтримку.

За повідомленням видання NewsMaker, Санду наголосила, що Молдова планує "прийняти стільки українців, скільки буде потрібно для їхньої безпеки". Молдова вже прийняла понад 1 мільйон українських громадян.

"З 2022 року до Молдови приїхали понад 1 млн українців, які втекли від війни, а близько 100 тис. знайшли тут свій дім. Якщо цієї зими в Україні буде так само важко, як очікує весь світ, ми готові прийняти стільки людей, скільки потребуватимуть безпеки", — сказала Санду під час Moldova Security Forum.

Молдова готується до нової хвилі біженців

Спеціальний представник президентки Молдови з питань розвитку та стійкості, колишній прем'єр-міністр Дорін Речан підтвердив, що влада розглядає сценарій нового масового прибуття українців. За його словами, підготовка до можливого погіршення гуманітарної ситуації вже входить до планів країни.

Видео дня

"Так, це входить у наші плани. Молдова має досвід реагування на надзвичайні ситуації", — зазначив Речан.

Водночас підготовка не обмежується прийманням людей, які можуть виїхати з України через складні умови взимку. Молдовська влада також оцінює ризики для власної енергетичної інфраструктури, оскільки електромережі двох країн пов'язані між собою.

Під час форуму Речана запитали, чи зможе Молдова постачати електроенергію Україні, якщо російські удари завдадуть значних пошкоджень українській енергосистемі. Він відповів, що сама Молдова не зможе забезпечити Україну необхідними обсягами електроенергії. Водночас її територія може використовуватися для транзиту електрики з Румунії.

Представниця Європейського Союзу Дорота Длоухі-Суліга заявила, що ЄС продовжить підтримувати українську енергосистему. Зокрема, Євросоюз планує постачати Україні генератори, щоб допомогти уникнути найважчого сценарію під час зимового періоду.

Нагадаємо, днями видання New York Times оприлюднило нібито план РФ щодо знищення української енергетики, який вона має намір реалізувати у три етапи.

У свою чергу прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не погодиться на енергетичне перемир’я, а переговори з цього приводу навіть не розпочиналися. За його словами, енергетика виявилася "слабким місцем" України, тому жодних домовленостей не буде.