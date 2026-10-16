Воевал против Украины, а теперь получает миллиарды: Путин отдал активы пяти западных фирм бойцу "Ахмату"

Под управление фирмы с капиталом в 10 тысяч рублей перешли предприятия с годовой выручкой свыше 53 миллиардов. Путин передал активы бывшему бойцу подразделения "Ахмат", воюющего против Украины.

Активы пяти иностранных предприятий в России перешли под временное управление компании "Центр Капитал" — соответствующий указ подписал Владимир Путин, а документ был опубликован 15 октября. Об этом решении сообщает The Moscow Times.

Владельцем "Центра Капитала" является Марат Мирхайдаров, бывший вице-премьер Забайкальского края. Он добровольно отправился на войну против Украины и служил в подразделении "Ахмат".

Под его руководство перешли французский производитель напольных покрытий Tarkett, бельгийская группа Ontex, выпускающая средства личной гигиены, немецкая компания Menshen, занимающаяся производством пластиковой упаковки, а также "Каппа Рус" и Eviosys — упаковка и металлическая тара соответственно. Совокупную выручку этих пяти предприятий за 2025 год The Insider оценивает примерно в 53,6 млрд рублей.

Видео дня

Сам Мирхайдаров подтвердил эту информацию в беседе с "Агентством", назвав решение "политической волей президента". В то же время он настаивает, что иностранцев не лишили бизнеса: речь идет исключительно о временном управлении, а право собственности остается за прежними владельцами. Вернуть предприятия он, по его собственным словам, готов по первому требованию Путина.

В то же время бывший чиновник попросил не писать об этом — чтобы не давать "нашим врагам" повод для обсуждения и возможность "копаться" в его биографии.

"Я патриот, я был на ОПВ. […] У меня есть боевые награды. А вот эта нынешняя публичная шумиха никому не нужна", — отметил Мирхайдаров.

Согласно данным системы СПАРК, компания "Центр Капитал" была зарегистрирована 3 февраля 2026 года, уставный капитал составляет 10 000 рублей. Единственным учредителем и одновременно генеральным директором является тот же Мирхайдаров.

Государственную службу он долгое время совмещал с собственным бизнесом. В январе 2024 года объявил о вступлении в "Ахмат" и несколько месяцев провёл на войне против Украины, а после возвращения вновь работал в правительстве Забайкальского края. Должность он покинул в марте 2025 года, объяснив отставку последствиями травмы, полученной на фронте.

Стоит отметить, что спецназ "Ахмат" — добровольческое формирование и самое известное из тех, что возникли в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Формально его включили в структуру Минобороны РФ, причем в военном ведомстве не прекращают попыток лишить подразделение привилегий и подчинить его общей армейской вертикали.

Ранее сообщалось, что российский бизнесмен Константин Малофеев обвинил Джо Байдена и членов его бывшей администрации в присвоении 10 млн долларов с его американских счетов. По версии самого Малофеева, $5,4 млн из этой суммы были направлены на финансирование Вооружённых сил Украины.

Кроме того, российский бизнес и часть экономистов приходят к выводу, что лучшим способом вернуть экономику на путь роста стало бы завершение войны против Украины. Именно на фоне замедления экономического роста Путин открывает пятый за время полномасштабной войны Петербургский международный экономический форум.