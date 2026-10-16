Воював проти України, а тепер отримує мільярди: Путін віддав активи п'яти західних фірм бійцю "Ахмату"

Під управління фірми з капіталом 10 тисяч рублів перейшли підприємства з річним виторгом понад 53 мільярди. Путін віддав активи колишньому бійцю підрозділу "Ахмат", який воює проти України.

Активи п'яти іноземних підприємств у Росії перейшли під тимчасове управління компанії "Центр Капітал" – указ про це Володимир Путін підписав, а опублікували документ 15 жовтня. Про рішення повідомляє The Moscow Times.

Власником "Центр Капіталу" є Марат Мірхайдаров, колишній віцепрем'єр Забайкальського краю. Він добровільно вирушив на війну проти України та служив у підрозділі "Ахмат".

Під його керування віддали французького виробника підлогових покриттів Tarkett, бельгійську групу Ontex, що випускає засоби особистої гігієни, німецький Menshen із пластиковою упаковкою, а також "Каппа Рус" і Eviosys – пакування та металева тара відповідно. Сукупний виторг цих п'яти підприємств за 2025 рік The Insider оцінює приблизно в 53,6 млрд рублів.

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Сам Мірхайдаров передачу підтвердив у розмові з "Агентством", назвавши рішення "політичною волею президента". Водночас він наполягає, що іноземців бізнесу не позбавили: йдеться винятково про тимчасове управління, а право власності залишається за попередніми власниками. Повернути підприємства він, за власними словами, готовий на першу вимогу Путіна.

Водночас колишній чиновник попросив про це не писати – щоб не давати "нашим ворогам" тему для обговорення й нагоди "копатися" в його біографії.

"Я патріот, я на СВО був. […] У мене бойові нагороди є. І ось ця зараз публічна двіжуха, вона не потрібна нікому", – зазначив Мірхайдаров.

За інформацією системи СПАРК, "Центр Капітал" зареєстрували 3 лютого 2026 року, статутний капітал становить 10 000 рублів. Єдиний засновник і водночас генеральний директор – той самий Мірхайдаров.

Державну службу він тривалий час поєднував із власним бізнесом. У січні 2024-го оголосив про вступ до "Ахмату" й кілька місяців провів на війні проти України, а після повернення знову працював в уряді Забайкальського краю. Посаду залишив у березні 2025 року, пояснивши відставку наслідками травми, отриманої на фронті.

Варто зазначити, що спецназ "Ахмат" – добровольче формування й найвідоміше з-поміж тих, що виникли на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Формально його вписали в структуру Міноборони РФ, причому у військовому відомстві не припиняють спроб відібрати в підрозділу привілеї та підпорядкувати його загальній армійській вертикалі.

Раніше повідомлялося, що російський бізнесмен Костянтин Малофєєв звинуватив Джо Байдена та членів його колишньої адміністрації у присвоєнні $10 млн із його американських рахунків. За версією самого Малофєєва, $5,4 млн із цієї суми спрямували на фінансування Збройних сил України.

Також російський бізнес і частина економістів доходять висновку, що найкращим способом повернути економіку до зростання стало б завершення війни проти України. Саме на тлі сповільнення економіки Путін відкриває п'ятий за час повномасштабної війни Петербурзький міжнародний економічний форум.