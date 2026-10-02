Російський олігарх звинуватив Байдена у крадіжці $10 млн: частина грошей пішла ЗСУ

Російський бізнесмен Костянтин Малофєєв звинуватив колишнього президента США Джо Байдена та представників його адміністрації у привласненні $10 млн із його американських рахунків. За його словами, $5,4 млн із цієї суми були спрямовані на фінансування Збройних сил України.

Про це пише російське видання “Московский монитор”.

Малофєєв заявив, що ці кошти були інвестовані у США ще до запровадження санкцій. Він стверджує, що до їхнього вилучення причетні Байден, колишній генеральний прокурор США Меррік Гарланд, а також співробітники американської прокуратури Владислав Вайнберг, Тейн Рен і Скотт Клаффі.

“Навіть з моїм санкційним статусом, яким я пишаюся, за американськими законами вони не мали права так робити”, — заявив Малофєєв.

Він також стверджує, що статки Байдена за час президентства зросли приблизно на $10 млн, і пов'язує це з вилученням його коштів. Малофєєв заявив, що хоче стягнути гроші через російський суд і передати отримані кошти на підтримку російських військових.

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Приводом для заяв бізнесмена стало кримінальне провадження, порушене Слідчим комітетом Росії. Представниця СК Світлана Петренко підтвердила, що справу відкрили за фактом привласнення коштів, які перебували в американських кредитних установах.

Російські слідчі також встановлюють конкретних посадовців американської адміністрації, яких вважають причетними до арешту та використання коштів.

Хто такий Костянтин Малофєєв

Костянтин Малофєєв — російський бізнесмен, засновник телеканалу “Царьград ТВ” і голова ради директорів групи компаній “Царьград”. Він також заснував Благодійний фонд Святителя Василя Великого. Малофєєв перебуває під санкціями України, США, ЄС та низки інших країн.

Костянтин Малофєєв Фото: російські ЗМІ

У 2023 році США конфіскували близько $5,4 млн, пов'язаних з американською інвестицією Малофєєва. Тоді генеральний прокурор США Меррік Гарланд заявив про передачу цих коштів Державному департаменту для підтримки України.

Що відомо з документів США

Водночас у наданих матеріалах Міністерства юстиції США описана інша версія подій. Там йдеться, що Малофєєв у 2014 році через підконтрольну йому компанію інвестував $10 млн в американську банківську холдингову компанію.

Після запровадження санкцій США, за версією американської сторони, Малофєєв разом із росіянином Олексієм Комовим та іншими особами намагався незаконно передати цю інвестицію діловому партнеру в Греції. У Мін'юсті США заявляли, що для цього документи про передачу компанії були сфальсифіковані та датовані заднім числом.

Сполучені Штати вилучили та конфіскували близько $5,4 млн, пов'язаних із цією інвестицією. У лютому 2023 року генеральний прокурор США дозволив передати ці кошти Державному департаменту для підтримки українських ветеранів.

Раніше The Atlantic писало, що санкції проти Росії можуть послабити ще до завершення війни.

Водночас Radio Free Europe повідомляло, що американські законодавці закликають Трампа використати нові повноваження для посилення санкційного тиску на РФ.