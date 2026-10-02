Российский бизнесмен Константин Малофеев обвинил бывшего президента США Джо Байдена и представителей его администрации в присвоении 10 млн долларов с его американских счетов. По его словам, $5,4 млн из этой суммы были направлены на финансирование Вооружённых сил Украины.

Об этом пишет российское издание "Московский монитор".

Малофеев заявил, что эти средства были инвестированы в США ещё до введения санкций. Он утверждает, что к их изъятию причастны Байден, бывший генеральный прокурор США Меррик Гарланд, а также сотрудники американской прокуратуры Владислав Вайнберг, Тейн Рен и Скотт Клаффи.

"Даже с моим санкционным статусом, которым я горжусь, по американским законам они не имели права так поступать", — заявил Малофеев.

Он также утверждает, что состояние Байдена за время президентства выросло примерно на 10 млн долларов, и связывает это с изъятием его средств. Малофеев заявил, что хочет взыскать деньги через российский суд и передать полученные средства на поддержку российских военных.

Видео дня

Поводом для заявлений бизнесмена стало уголовное дело, возбужденное Следственным комитетом России. Представительница СК Светлана Петренко подтвердила, что дело возбуждено по факту присвоения средств, находившихся в американских кредитных учреждениях.

Российские следователи также выявляют конкретных должностных лиц американской администрации, которых считают причастными к аресту и использованию средств.

Кто такой Константин Малофеев

Константин Малофеев — российский бизнесмен, основатель телеканала "Царьград ТВ" и председатель совета директоров группы компаний "Царьград". Он также основал Благотворительный фонд Святителя Василия Великого. Малофеев находится под санкциями Украины, США, ЕС и ряда других стран.

Константин Малофеев Фото: руские СМИ

В 2023 году США конфисковали около 5,4 млн долларов, связанных с американскими инвестициями Малофеева. Тогда генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил о передаче этих средств Государственному департаменту для поддержки Украины.

Что известно из документов США

В то же время в предоставленных материалах Министерства юстиции США изложена иная версия событий. Там говорится, что Малофеев в 2014 году через подконтрольную ему компанию инвестировал 10 млн долларов в американскую банковскую холдинговую компанию.

После введения санкций со стороны США, по версии американской стороны, Малофеев вместе с россиянином Алексеем Комовым и другими лицами пытался незаконно передать эту инвестицию деловому партнеру в Греции. В Минюсте США заявляли, что для этого документы о передаче компании были сфальсифицированы и датированы задним числом.

Соединённые Штаты изъяли и конфисковали около 5,4 млн долларов, связанных с этой инвестицией. В феврале 2023 года генеральный прокурор США разрешил передать эти средства Государственному департаменту для поддержки украинских ветеранов.

Ранее издание The Atlantic сообщало, что санкции против России могут ослабнуть ещё до окончания войны.

В то же время "Радио Свободная Европа" сообщало, что американские законодатели призывают Трампа использовать новые полномочия для усиления санкционного давления на РФ.