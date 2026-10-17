Производил комплектующие для Audi, BMW, Porsche: завод в Луцке остановил работу после атак РФ

Предприятие с немецким капиталом "Кромберг энд Шуберт Украина ЛУ" в Луцке приостановило работу из-за неоднократных российских атак. В настоящее время на заводе оценивают сложившуюся ситуацию.

Международная компания Kromberg & Schubert, специализирующаяся на производстве автомобильных компонентов, объявила о приостановке производственного процесса. Об этом компания сообщила на своей официальной странице в социальной сети Facebook 17 октября.

На предприятии подчеркнули, что безопасность, жизнь и здоровье каждого из сотрудников являются безусловным приоритетом для компании, которая в настоящее время анализирует сложившуюся ситуацию и координирует дальнейшие действия.

Администрация попросила сотрудников оставаться на связи со своими непосредственными руководителями, пообещав сообщить информацию о возобновлении работы через внутренние каналы связи, как только это станет возможным.

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Кроме того, компания Kromberg & Schubert поблагодарила спасателей ГСЧС и все службы экстренного реагирования за оперативную работу и защиту людей.

Удары по Kromberg & Schubert в Луцке

Kromberg & Schubert Фото: из открытых источников

Предприятие Kromberg & Schubert, работающее в Луцке уже более 20 лет, производит электрические бортовые кабельные системы для автомобилей марок Audi, BMW, Mercedes-Benz, Skoda, Porsche и других производителей. Предприятие обеспечивает около 5000 рабочих мест.

В пятницу днём, 16 октября, на Волыни было зафиксировано 11 вражеских реактивных БПЛА типа "Шахед". Глава областной военной администрации Роман Романюк сообщил, что предприятие с иностранными инвестициями в Луцке трижды подверглось атаке. Пострадавших и погибших не было.

Накануне некоторые микрорайоны Луцка остались без электричества из-за атак российских оккупантов.

Также Фокус сообщал, что в Маневичах Камень-Каширского района под обстрел попало частное предприятие, в результате чего один человек погиб, ещё восемь получили травмы. Специалисты по радиационной, химической и биологической защите ГСЧС зафиксировали незначительную утечку аммиака. Также под удар попали таможенный терминал и электросеть в Луцке.