Виробляв комплектуючі для Audi, BMW, Porsche: завод у Луцьку зупинив виробництво після атак РФ

Підприємство з німецьким капіталом "Кромберг енд Шуберт Україна ЛУ" у Луцьку зупинило роботу через неодноразові російські атаки. Наразі на заводі оцінюють поточну ситуацію.

Міжнародна компанія Kromberg & Schubert, що спеціалізується на виготовленні автомобільних компонентів, оголосила про зупинку виробничого процесу. Про це компанія повідомила на своїй офіційній сторінці у соцмережі Facebook 17 жовтня.

На підприємстві наголосили, що безпека, життя та здоров’я кожного з працівників є безумовним пріоритетом для компанії, яка на даний момент оцінює поточні обставини та координує подальші кроки.

Адміністрація попросила працівників залишатися на зв'язку зі своїми безпосередніми керівниками, пообіцявши повідомити інформацію щодо повернення до роботи через внутрішні канали зв'язку, щойно це стане можливим.

Видео дня

Також Kromberg & Schubert подякували рятувальникам ДСНС та всім службам екстреного реагування за оперативну роботу й захист людей.

Удари по Kromberg & Schubert у Луцьку

Kromberg & Schubert Фото: з відкритих джерел

Підприємство Kromberg & Schubert, яке працює у Луцьку вже понад 20 років, виготовляє електричні бортові кабельні системи для автомобілів марок Audi, BMW, Mercedes-Benz, Skoda та Porsche та інших виробників. Підприємство забезпечує близько 5000 робочих місць.

У п'ятницю вдень, 16 жовтня, на Волині було зафіксовано 11 ворожих реактивних БПЛА типу "Шахед". Очільник обласної військової адміністрації Роман Романюк повідомляв, що підприємство з іноземними інвестиціями у Луцьку було тричі атаковано. Потерпілих та загиблих не було.

Напередодні деякі мікрорайони Луцька залишились без електрики через атаки російських окупантів.

Також Фокус писав, що у Маневичах Камінь-Каширського району під удар потрапило приватне підприємство, внаслідок чого одна людина загинула, ще вісім отримали травми. Фахівці радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС зафіксували незначний витік аміаку. Також під удар потрапив митний термінал й електромережа у Луцьку.