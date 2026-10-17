Жилье "на вырост" и низкие проценты: новые возможности программы "єОселя" для молодых семей

Правительство внесло некоторые изменения в государственную жилищную программу. Основной акцент в нововведениях сделан на молодые семьи, которые планируют завести детей и связывают своё будущее с Украиной.

Ставка по программе для молодых семей при покупке жилья в кредит в первые три года составит 7%, 10% — с четвертого по десятый год и 12% — с одиннадцатого года. Об этом сообщил премьер Сергей Корецкий.

За каждого ребенка, который родится или будет усыновлен после получения кредита, ставка будет снижаться на 2 процентных пункта, но не ниже 0,1%.

Как отмечается, заемщики смогут приобретать жилье "на вырост". При этом стоимость и площадь жилья в рамках такой модели могут превышать нормативные показатели на 40%, а разницу в стоимости придется покрывать за счет собственного взноса.

Купить жилье большей площади можно в новостройках или в домах, введенных в эксплуатацию не более трех лет назад.

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Кроме того, как подчеркнул премьер, во избежание злоупотреблений система проверки имущественного положения заемщиков была усовершенствована, и государственную поддержку получат те, кто действительно соответствует условиям программы.

"Эти изменения необходимы для того, чтобы молодые семьи могли сразу выбрать жилье, в котором будет место для детей, платить по кредиту меньше с появлением каждого ребенка и, что важно, — планировать будущее в Украине", — подчеркнул чиновник.

"єОселя"

Государственная программа ипотечного кредитования с льготной ставкой 3% годовых (с 11-го года — 6%) доступна для военнослужащих, медиков, педагогов, ученых и ветеранов. Базовая ставка 7% годовых (с 11-го года — 10%) доступна для внутренне перемещенных лиц и граждан, не имеющих собственного жилья или имеющих жилье с площадью ниже установленной нормы.

Напомним, что в январе мобилизованные граждане получили возможность брать ипотеку на жилье под 3% годовых. Ранее подобное предложение было доступно только "контрактникам".

Также Фокус рассказывал об опыте украинки, которая оформила ипотеку по программе "єОселя", и о неожиданных расходах, с которыми она столкнулась.