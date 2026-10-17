Житло "на виріст" та нижчі відсотки: нові можливості програми "єОселя" для молодих родин

Уряд вніс деякі зміни до державної житлової програми. Основний акцент у нововведені направлений на молодих сімей, які планують дітей та пов'язують своє майбутнє з Україною.

Ставка за програмою для молодих сімей при купівлі житла у кредит у перші три роки становитиме 7%, 10% — із четвертого по десятий рік та 12% — з одинадцятого року. Про це повідомив прем'єр-Сергій Корецький.

За кожну дитину, яка народиться або буде усиновлена після отримання кредиту, ставка знижуватиметься на 2 відсоткові пункти, але не нижче 0,1%.

Як наголошується, позичальники зможуть купувати житло "на виріст". Причому вартість і площа житла для такої моделі можуть перевищувати нормативні параметри до 40%, різницю вартості якої доведеться покривати власним внеском.

Купити житло більшої площі можна в новобудовах або в будинках, введених в експлуатацію не більше трьох років тому.

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Також, як наголосив прем'єр, для уникнення зловживань перевірку майнового стану позичальників удосконалено й державну підтримку отримають ті, хто справді відповідає умовам програми.

"Ці зміни потрібні, щоб молоді сім'ї могли одразу обрати житло, у якому буде місце для дітей, платити за кредит менше з появою кожної дитини і що важливо — планували майбутнє в Україні", — наголосив урядовець.

єОселя

Державна програма іпотечного кредитування з пільговою ставкою 3% річних (з 11-го року — 6%) доступна для військовослужбовців, медиків, педагогів, науковців та ветеранів. Базова ставка 7% річних (з 11-го року — 10%) доступна для внутрішньо переміщених осіб та громадян без власного житла або з меншою нормою площі.

Нагадаємо, у січні мобілізовані громадяни отримали можливість брати іпотеку на житло під 3% річних. Раніше подібна пропозиція була доступна лише "контрактникам".

Також Фокус розповідав про досвід українки, яка оформила іпотеку за програмою "єОселя" та про несподівані витрати, з якими вона зіткнулася.