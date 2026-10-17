Не будет света по несколько часов: в каких областях будут действовать графики отключения электроэнергии

В воскресенье в Украине будут вынужденно введены меры по ограничению потребления электроэнергии. ГПО будет введено в некоторых регионах.

В воскресенье, 18 октября, графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса будут действовать во всех регионах Украины. Об этом сообщили в компании "Укрэнерго".

Графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, в объеме от 0,5 до 1,5 очереди, будут действовать с 06:00 до 23:59 в некоторых областях.

Ограничения были введены в связи с массированными российскими атаками на энергообъекты, напомнили в "Укрэнерго" и предупредили, что ситуация в энергосистеме может меняться.

Киев

Графики отключений электроэнергии в Киеве можно посмотреть в чат-боте, на сайте или в приложении "Киев Цифровой". Кроме того, графики для всех групп потребителей публикуются на тематических каналах.

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График для Киева Фото: скриншот

Киевская область

Компания ДТЭК обнародовала график для Киевской области. Ограничения продлятся несколько часов.

Отключение электроэнергии в Киевской области для очередей 1.1–3.2 Фото: ДТЭК

Отключение электроэнергии в Киевской области для очередей 4.1–6.2 Фото: ДТЭК

Полтавская область

Об ограничениях в регионе сообщили в "Полтаваоблэнерго".

с 06:00 до 08:00 введена система ГПВ в объеме 0,5 очереди.

с 08:00 до 16:00 вводится ГПВ в объеме 1 очереди.

с 16:00 до 22:00 введено ограничение пропуска в объеме 1,5 очереди.

с 22:00 до 23:59 введено ограничение пропуска в объеме 1 очереди.

ГПВ для Полтавской области Фото: скриншот

Сумская область

В Сумской области, как сообщили в "Сумыоблэнерго", будут действовать графики почасовых отключений, которые продляться от 2 до 6 часов.

ГПВ для Сумской области Фото: Суммыоблэнерго

Черкасская область

Согласно графикам АО "Черкассыоблэнерго", потребителям будут отключать электроэнергию от 1 до 2 раз в день. В целом отключения будут длиться 2–4 часа.

ГПВ для Черкасской области Фото: скриншот

Напомним, что в субботу, 17 октября, в западных регионах Украины были введены графики почасовых отключений.

Также Фокус сообщал, что из-за российского обстрела в Виннице произошел масштабный блэкаут. Город на некоторое время остался без электричества и воды.