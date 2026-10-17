Не будет света по несколько часов: в каких областях будут действовать графики отключения электроэнергии
В воскресенье в Украине будут вынужденно введены меры по ограничению потребления электроэнергии. ГПО будет введено в некоторых регионах.
В воскресенье, 18 октября, графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса будут действовать во всех регионах Украины. Об этом сообщили в компании "Укрэнерго".
Графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, в объеме от 0,5 до 1,5 очереди, будут действовать с 06:00 до 23:59 в некоторых областях.
Ограничения были введены в связи с массированными российскими атаками на энергообъекты, напомнили в "Укрэнерго" и предупредили, что ситуация в энергосистеме может меняться.
Киев
Графики отключений электроэнергии в Киеве можно посмотреть в чат-боте, на сайте или в приложении "Киев Цифровой". Кроме того, графики для всех групп потребителей публикуются на тематических каналах.
Киевская область
Компания ДТЭК обнародовала график для Киевской области. Ограничения продлятся несколько часов.
Полтавская область
Об ограничениях в регионе сообщили в "Полтаваоблэнерго".
- с 06:00 до 08:00 введена система ГПВ в объеме 0,5 очереди.
- с 08:00 до 16:00 вводится ГПВ в объеме 1 очереди.
- с 16:00 до 22:00 введено ограничение пропуска в объеме 1,5 очереди.
- с 22:00 до 23:59 введено ограничение пропуска в объеме 1 очереди.
Сумская область
В Сумской области, как сообщили в "Сумыоблэнерго", будут действовать графики почасовых отключений, которые продляться от 2 до 6 часов.
Черкасская область
Согласно графикам АО "Черкассыоблэнерго", потребителям будут отключать электроэнергию от 1 до 2 раз в день. В целом отключения будут длиться 2–4 часа.
Напомним, что в субботу, 17 октября, в западных регионах Украины были введены графики почасовых отключений.
Также Фокус сообщал, что из-за российского обстрела в Виннице произошел масштабный блэкаут. Город на некоторое время остался без электричества и воды.