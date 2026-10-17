Не буде світла по декілька годин: в яких областях діятимуть графіки відключення електроенергії

В неділю в Україні будуть вимушено застосовуватися заходи обмеження електроспоживання. ГПВ запровадять у частині регіонів.

У неділю, 18 жовтня, графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу діятимуть в усіх регіонах України. Про це повідомили в компанії "Укренерго".

Графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, обсягом від 0,5 до 1,5 черги, діятимуть з 06:00 по 23:59 у частині областей.

Обмеження запровадили як наслідки масованих російських атак на енергооб'єкти, нагадали в "Укренерго" та попередили, що ситуація в енергосистемі може змінюватись.

Київ

Графіки відключення світла у Києві можна подивитися в чат-боті, на сайті або в додатку "Київ Цифровий". Також графік для усіх груп споживачів публікують тематичні канали.

Видео дня

Графік для Києва Фото: скриншот

Київська область

Компанія ДТЕК оприлюднила розклад для Київщини. Обмеження триватимуть декілька годин.

Відключення світла на Київщині для черг 1.1 - 3.2 Фото: ДТЕК

Відключення світла на Київщині для черг 4.1 - 6.2 Фото: ДТЕК

Полтавська область

Про обмеження у регіоні повідомили у "Полтаваобленерго".

з 06:00 по 08:00 запроваджений ГПВ в обсязі 0.5 черг.

з 08:00 по 16:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1 черг.

з 16:00 по 22:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1.5 черг.

з 22:00 по 23:59 запроваджений ГПВ в обсязі 1 черг.

ГПВ для Полтавщини Фото: скриншот

Сумська область

На Сумщині, як повідомили в "Сумиобленерго", діятимуть графіки погодинних відключень, які триватимуть від 2 до 6 годин.

ГПВ для Сумщини Фото: Сумиобленерго

Черкаська область

Згідно з графіками АТ "Черкасиобленерго", споживачам вимикатимуть електроенергію від 1 до 2 разів на день. Загалом відключення діятимуть 2-4 години.

ГПВ для Черкащини Фото: скриншот

Нагадаємо, у суботу, 17 жовтня, графіки погодинних відключень були запроваджені у західних регіонах України.

Також Фокус писав, що через російську атаку у Вінниці стався масштабний блекаут. Місто на деякий час залишилося без електрики та води.