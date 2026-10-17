Не буде світла по декілька годин: в яких областях діятимуть графіки відключення електроенергії
В неділю в Україні будуть вимушено застосовуватися заходи обмеження електроспоживання. ГПВ запровадять у частині регіонів.
У неділю, 18 жовтня, графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу діятимуть в усіх регіонах України. Про це повідомили в компанії "Укренерго".
Графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, обсягом від 0,5 до 1,5 черги, діятимуть з 06:00 по 23:59 у частині областей.
Обмеження запровадили як наслідки масованих російських атак на енергооб'єкти, нагадали в "Укренерго" та попередили, що ситуація в енергосистемі може змінюватись.
Київ
Графіки відключення світла у Києві можна подивитися в чат-боті, на сайті або в додатку "Київ Цифровий". Також графік для усіх груп споживачів публікують тематичні канали.
Київська область
Компанія ДТЕК оприлюднила розклад для Київщини. Обмеження триватимуть декілька годин.
Полтавська область
Про обмеження у регіоні повідомили у "Полтаваобленерго".
- з 06:00 по 08:00 запроваджений ГПВ в обсязі 0.5 черг.
- з 08:00 по 16:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1 черг.
- з 16:00 по 22:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1.5 черг.
- з 22:00 по 23:59 запроваджений ГПВ в обсязі 1 черг.
Сумська область
На Сумщині, як повідомили в "Сумиобленерго", діятимуть графіки погодинних відключень, які триватимуть від 2 до 6 годин.
Черкаська область
Згідно з графіками АТ "Черкасиобленерго", споживачам вимикатимуть електроенергію від 1 до 2 разів на день. Загалом відключення діятимуть 2-4 години.
Нагадаємо, у суботу, 17 жовтня, графіки погодинних відключень були запроваджені у західних регіонах України.
Також Фокус писав, що через російську атаку у Вінниці стався масштабний блекаут. Місто на деякий час залишилося без електрики та води.