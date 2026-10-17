Без світла протягом всього дня: на заході України запровадили аварійні відключення

Енергетики продовжують відновлювати енергосистему України після масованих атак російських окупантів. В Укренерго попередили про заходи обмеження для населення та бізнесу.

Згідно з інформацією Укренерго, сьогодні, 17 жовтня, графіки відключень діятимуть з 00:00 до 23:59 для промисловості та бізнесу в усіх регіонах України. З 06:00 до 23:59 застосовуватимуться графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2,5 черг) у частині областей.

Енергетики попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінюватись. В Укренерго закликали стежити за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у відповідних регіонах.

Графіки відключень у Києві та області 17 жовтня

У ДТЕК повідомили, що окрім столиці через атаку на енергообʼєкти запроваджені екстрені відключення в Обухівському, Фастівському і Бучанському районах. Це непередбачені графіками обмеження, тож прогнозувати тривалість відключень наразі неможливо.

Видео дня

Фото: Скриншот

Графіки відключень на Закарпатті 17 жовтня

В "Закарпаттяобленерго" інформують, що сьогодні застосування графіків — вимушена міра після масових ракетно-дронових атак, які пошкодили енергетичну інфраструктуру країни.

Фото: Скриншот

Графіки відключень в Івано-Франківську 17 жовтня

Мешканцям деяких районів міста сьогодні пощастило — у них буде світло весь день. Відповідні графіки відключень вже опубліковані.

Фото: Скриншот

Графіки відключень у Львові та області 17 жовтня

17 жовтня у Львові та області будуть застосовуватись графіки відключення світла, але не для всіх черг. Про це повідомили у "Львівобленерго".

Фото: Скриншот

Графіки відключень на Волині 17 жовтня

ПрАТ "Волиньобленерго" нагадує, що порядок та кількість введення черг ГПВ може коригуватися згідно із розпорядженням диспетчера НЕК "Укренерго" протягом доби. Також можливі екстрені відключення поза графіком у разі, якщо у НЕК "Укренерго" буде необхідність збалансувати енергосистему.

Фото: Скриншот

Графіки відключень на Миколаївщині 17 жовтня

На Миколаївщині сьогодні теж запровадили графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження почали діяти з 10:00, повідомляє АТ "Миколаївобленерго". Але у місті запроваджено саме локальні черги відключення для забезпечення електропостачання споживачам, знеструмленим внаслідок бойових дій.

Фото: Скриншот

Графіки відключень на Полтавщині 17 жовтня

"Полтаваобленерго" теж запроваджує сьогодні погодинні відключення, які діятимуть протягом доби. Із 10:00 до 22:00 ГПВ буде запроваджений в обсязі 2,5 черг.

Фото: Скриншот

Графіки відключень на Рівненщині 17 жовтня

У суботу, 17 жовтня, на Рівненщині діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії, які оприлюднили у "Рівнеобленерго".

Фото: Скриншот

Раніше ми повідомляли, що через російську атаку Вінниця залишилася без електроенергії. Фахівці наразі оцінюють обсяг руйнувань.

Напередодні в Укренерго також запровадили аварійні відключення для кількох областей. Там не працювали графіки віялових відключень.

А в Кремлі заявили про початок масованих ударів по енергетиці України. Путін публічно дав відповідний наказ.