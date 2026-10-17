Без света в течение всего дня: на западе Украины ввели аварийные отключения

Энергетики продолжают восстанавливать энергосистему Украины после массированных атак российских оккупантов. В "Укрэнерго" предупредили о мерах ограничения для населения и бизнеса.

Согласно информации "Укрэнерго", сегодня, 17 октября, графики отключений будут действовать с 00:00 до 23:59 для промышленности и бизнеса во всех регионах Украины. С 06:00 до 23:59 будут применяться графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1 до 2,5 очередей) в части областей.

Энергетики предупреждают, что ситуация в энергосистеме может меняться. В "Укрэнерго" призвали следить за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в соответствующих регионах.

Графики отключений в Киеве и области 17 октября

В ДТЭК сообщили, что помимо столицы из-за атаки на энергообъекты введены экстренные отключения в Обуховском, Фастовском и Бучанском районах. Эти ограничения не предусмотрены графиками, поэтому прогнозировать продолжительность отключений пока невозможно.

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Графики отключений в Закарпатье 17 октября

В "Закарпатьеоблэнерго" сообщают, что сегодня введение графиков — вынужденная мера после массовых ракетно-дроновых атак, повредивших энергетическую инфраструктуру страны.

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Графики отключений в Ивано-Франковске 17 октября

Жителям некоторых районов города сегодня повезло — у них будет свет весь день. Соответствующие графики отключений уже опубликованы.

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Графики отключений во Львове и области 17 октября

17 октября во Львове и области будут действовать графики отключения электричества, но не для всех очередей. Об этом сообщили в "Львовоблэнерго".

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Графики отключений на Волыни 17 октября

ЧАО "Волыньоблэнерго" напоминает, что порядок и количество вводимых очередей ГПВ могут корректироваться в соответствии с распоряжением диспетчера НЭК "Укрэнерго" в течение суток. Также возможны экстренные отключения вне графика в случае, если у НЭК "Укрэнерго" возникнет необходимость сбалансировать энергосистему.

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Графики отключений в Николаевской области 17 октября

В Николаевской области сегодня также ввели графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения вступили в силу с 10:00, сообщает АО "Николаевоблэнерго". Однако в городе введены именно локальные очереди отключений для обеспечения электроснабжения потребителей, оставшихся без электричества в результате боевых действий.

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Графики отключений в Полтавской области 17 октября

"Полтаваоблэнерго" также вводит сегодня почасовые отключения, которые будут действовать в течение суток. С 10:00 до 22:00 будут введены 2,5 очереди почасовых отключений.

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Графики отключений в Ровенской области 17 октября

В субботу, 17 октября, в Ровенской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии, которые обнародованы в "Ровнооблэнерго".

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Ранее мы сообщали, что из-за российского нападения Винница осталась без электроэнергии. Специалисты в настоящее время оценивают масштабы разрушений.

Накануне в "Укрэнерго" также ввели аварийные отключения в нескольких областях. Там не действовали графики веерных отключений.

А в Кремле заявили о начале массированных ударов по энергетике Украины. Путин публично отдал соответствующий приказ.